ПАРТНЕРСКАЯ Идея Банк за пять месяцев 2026 года увеличил объем кредитного портфеля физлиц на 16,6% Сегодня 12:39 — Кредит&Депозит

Идея Банк за пять месяцев 2026 года увеличил объем кредитного портфеля физлиц на 16,6%

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