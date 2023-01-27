IBM присоединилась к массовым сокращениям в технологическом секторе — Finance.ua

IBM присоединилась к массовым сокращениям в технологическом секторе
Корпорация IBM объявила о сокращении 3900 человек в рамках продажи некоторых активов, передает Reuters.
Это произошло после того, как компания не достигла своего годового целевого показателя по средствам, ослабив оптимизм по поводу превышения ожиданий доходов в четвертом квартале.
В то же время в IBM заявляют, что компания по-прежнему «отдана найму работников по исследованиям и разработкам, ориентированных на клиентов».
По словам IBM, увольнения, связанные с выделением бизнеса Kyndryl и части подразделения искусственного интеллекта Watson Health, повлекут за собой затраты в размере $300 млн в период с января по март.
Акции компании упали на 2% на расширенных торгах, сведя на нет ранее достигнутые преимущественно оптимистичные результаты.
Как отмечают аналитики, рынок разочарован масштабами объявленных сокращений рабочих мест, которые составляли всего 1,5% от штата компании.
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