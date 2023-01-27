IBM присоединилась к массовым сокращениям в технологическом секторе — Finance.ua

IBM присоединилась к массовым сокращениям в технологическом секторе Сегодня 01:07 — Фондовый рынок

IBM присоединилась к массовым сокращениям в технологическом секторе

Корпорация IBM объявила о сокращении 3900 человек в рамках продажи некоторых активов, передает Reuters.

Это произошло после того, как компания не достигла своего годового целевого показателя по средствам, ослабив оптимизм по поводу превышения ожиданий доходов в четвертом квартале.

В то же время в IBM заявляют, что компания по-прежнему «отдана найму работников по исследованиям и разработкам, ориентированных на клиентов».

По словам IBM, увольнения, связанные с выделением бизнеса Kyndryl и части подразделения искусственного интеллекта Watson Health, повлекут за собой затраты в размере $300 млн в период с января по март.

Акции компании упали на 2% на расширенных торгах, сведя на нет ранее достигнутые преимущественно оптимистичные результаты.

Как отмечают аналитики, рынок разочарован масштабами объявленных сокращений рабочих мест, которые составляли всего 1,5% от штата компании.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

НВ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.