IBAN карты ПриватБанка: как узнать — Finance.ua

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IBAN карты ПриватБанка: как узнать

Личные финансы
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IBAN карты ПриватБанка: как узнать
IBAN карты ПриватБанка: как узнать
IBAN (International Bank Account Number) — международный номер банковского счета.
Его предназначение — упрощение операций между банками разных стран. Это стандартная система банковского счёта в государствах Евросоюза, пишут Факты ICTV.

При помощи Приват24

Чтобы найти реквизиты своей карты, вам понадобится приложение Приват24:
  • Перейдите в мобильное приложение Приват24.
  • Авторизуйтесь с помощью пароля.
  • На главной странице выберите свою карту — нажмите на нее.
  • В правом верхнем углу щелкните значок Настройки.
  • Найдите и выберите пункт Реквизиты карты.
  • На экране вы увидите свой IBAN, свой счет и валюту карты, МФО банка и прочее.

При помощи вебверсии Приват24

Если у вас нет мобильного приложения, можете воспользоваться сайтом Приват24:
  • Перейдите по ссылке и авторизуйтесь.
  • В главном меню выберите пункт Переводы — SWIFT.
  • Среди реквизитов разных стран найдите категорию «Другая валюта».
  • Перед вами появится карта и кнопка Получить реквизиты — нажмите на нее.
  • На экране вы увидите свои реквизиты и IBAN карты.
Кстати, их можно скачать, нажав соответствующую кнопку.

Другие способы

Узнать свой IBAN вы можете в любом отделении ПриватБанка. Необходимо просто обратиться к специалисту — ваши реквизиты напечатают.
Также есть вариант — воспользоваться терминалами самообслуживания:
  1. В меню выберите пункт Мои настройки.
  2. Там найдите Реквизиты.
  3. Вы можете просто просмотреть или распечатать свой IBAN.

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По материалам:
Факти
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