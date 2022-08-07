IBAN карты ПриватБанка: как узнать — Finance.ua

IBAN карты ПриватБанка: как узнать Сегодня 09:32 — Личные финансы

IBAN карты ПриватБанка: как узнать

IBAN (International Bank Account Number) — международный номер банковского счета.

Его предназначение — упрощение операций между банками разных стран. Это стандартная система банковского счёта в государствах Евросоюза, пишут Факты ICTV.

При помощи Приват24

Чтобы найти реквизиты своей карты, вам понадобится приложение Приват24:

Перейдите в мобильное приложение Приват24.

Авторизуйтесь с помощью пароля.

На главной странице выберите свою карту — нажмите на нее.

В правом верхнем углу щелкните значок Настройки.

Найдите и выберите пункт Реквизиты карты.

На экране вы увидите свой IBAN, свой счет и валюту карты, МФО банка и прочее.

При помощи вебверсии Приват24

Если у вас нет мобильного приложения, можете воспользоваться сайтом Приват24:

Перейдите по ссылке и авторизуйтесь.

В главном меню выберите пункт Переводы — SWIFT.

Среди реквизитов разных стран найдите категорию «Другая валюта».

Перед вами появится карта и кнопка Получить реквизиты — нажмите на нее.

На экране вы увидите свои реквизиты и IBAN карты.

Кстати, их можно скачать, нажав соответствующую кнопку.

Другие способы

Узнать свой IBAN вы можете в любом отделении ПриватБанк а. Необходимо просто обратиться к специалисту — ваши реквизиты напечатают.

Также есть вариант — воспользоваться терминалами самообслуживания:

В меню выберите пункт Мои настройки. Там найдите Реквизиты. Вы можете просто просмотреть или распечатать свой IBAN.

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