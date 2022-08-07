IBAN карты ПриватБанка: как узнать — Finance.ua

IBAN карты ПриватБанка: как узнать
IBAN (International Bank Account Number) — международный номер банковского счета.
Его предназначение — упрощение операций между банками разных стран. Это стандартная система банковского счёта в государствах Евросоюза, пишут Факты ICTV.
При помощи Приват24
Чтобы найти реквизиты своей карты, вам понадобится приложение Приват24:
- Перейдите в мобильное приложение Приват24.
- Авторизуйтесь с помощью пароля.
- На главной странице выберите свою карту — нажмите на нее.
- В правом верхнем углу щелкните значок Настройки.
- Найдите и выберите пункт Реквизиты карты.
- На экране вы увидите свой IBAN, свой счет и валюту карты, МФО банка и прочее.
При помощи вебверсии Приват24
Если у вас нет мобильного приложения, можете воспользоваться сайтом Приват24:
- Перейдите по ссылке и авторизуйтесь.
- В главном меню выберите пункт Переводы — SWIFT.
- Среди реквизитов разных стран найдите категорию «Другая валюта».
- Перед вами появится карта и кнопка Получить реквизиты — нажмите на нее.
- На экране вы увидите свои реквизиты и IBAN карты.
Кстати, их можно скачать, нажав соответствующую кнопку.
Другие способы
Узнать свой IBAN вы можете в любом отделении ПриватБанка. Необходимо просто обратиться к специалисту — ваши реквизиты напечатают.
Также есть вариант — воспользоваться терминалами самообслуживания:
- В меню выберите пункт Мои настройки.
- Там найдите Реквизиты.
- Вы можете просто просмотреть или распечатать свой IBAN.
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