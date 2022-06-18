Hyundai выводит на рынок кроссовер стоимостью менее 10 тысяч долларов (фото) — Finance.ua
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Hyundai выводит на рынок кроссовер стоимостью менее 10 тысяч долларов (фото)

Сегодня 04:07Технологии&Авто
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Новинка появится на рынке Индии по стартовой цене от 753 тыс. рупий, что составляет менее 10 тысяч долларов США по актуальному курсу.
Рестайлинговый Hyundai Venue можно отличить от дореформенного варианта по решетке радиатора с трехмерным рисунком, а также по узкой передней оптике в том же немного футуристическом дизайне. Поменялись и бамперы кроссовера. Также по-другому смотрится пятая дверь Hyundai Venue, при этом другие кузовные панели остались неизменными.
В салоне теперь полностью электронная панель приборов и новая медиасистема с увеличенным дисплеем, голосовым управлением. Также поменялся дизайн рулевого колеса автомобиля.
Hyundai выводит на рынок кроссовер стоимостью менее 10 тысяч долларов (фото)
Что касается технических параметров, то здесь все без изменений. Версия для индийского рынка оснащается бензиновыми двигателями: наддувным двигателем объемом 1,0 литра и атмосферным агрегатом на 1,2 литра. Производительность первого составляет 120 л. и 175 Нм крутящего момента, а второго — 83 л.с. и 90 Нм момента.
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Есть также дизельный двигатель — 1,5-литровый турбодизель отдачей в 100 лошадей. Трансмиссий четыре: стандартная 5-ступенчатая механика, механическая коробка с 6 скоростями, механика iMT (Intelligent Manual Transmission) без физической связи с педалью сцепления, а также 7-скоростной преселективный робот. Привод у кроссовера исключительно передний.

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По материалам: MMR
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