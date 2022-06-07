Hyundai впервые в мире применила систему автономной навигации во время трансокеанского рейса — Finance.ua
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Hyundai впервые в мире применила систему автономной навигации во время трансокеанского рейса

Сегодня 02:27Технологии&Авто
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Hyundai впервые в мире применила систему автономной навигации во время трансокеанского рейсаHyundai впервые в мире применила систему автономной навигации во время трансокеанского рейса, Korea Times
Подразделение HD Hyundai — компания Hyundai Heavy Industries, организовала первый в мире трансокеанский поход крупного танкера-газовоза, использовавшего технологию автономной навигации. Эта технология позволила обойтись без вмешательства людей в управление в течение поездки протяженностью в несколько тысяч километров, сообщает Korea Times.
Компания Avikus, полностью принадлежащая южнокорейскому кораблестроителю, успешно протестировала автономную навигационную систему, соответствующую классу Level 2. HiNAS 2.0 управляла танкером-газовозом (LNG) Prism Courage площадью около 180 тыс. м2.

Как прошло плавание

В ходе эксперимента корабль прошел половину расстояния — 20 тысяч километров в автономном режиме во время месячного морского рейса из Фрипорта на южном побережье Мексиканского залива в южнокорейский терминал Boryeong. Оператором рейса выступала SK Shipping, подразделение многопрофильного концерна SK Group.
По словам представителей Avikus, в дальнейшем планируется внедрять автономные системы класса Level 2 не только на коммерческих грузовых кораблях, но и на малотоннажных развлекательных яхтах. Пока что на борту корабля, прошедшего тестирование, находился экипаж, но люди совершенно не вмешивались в работу автоматики судна на протяжении всех 10 тыс. км автономной навигации.
По прогнозам консалтинговой компании Acute Market Reports, рынок кораблей с системами автономного управления и связанного оборудования будет расти примерно на 12,6% в год и в 2028 году достигнет 235,7 миллиарда долларов.

Почти 1000 километров без людей

Кстати, недавно контейнеровозу Suzaku удалось пройти 790 км в автономном режиме, но корабль курсировал, не удаляясь от берегов Японии.
В ходе эксперимента, в котором участвовали не менее 30 компаний, также демонстрировались технологии наземной поддержки и дистанционного управления, операторы контролировали движение судна, ненадолго перехватывая управление для проверки работоспособности удаленных систем управления и коммуникаций.
В Японии, с ее стареющим населением и низким уровнем рождаемости, как и во многих других странах, проблема создания автономных систем управления транспортом стоит особенно остро, поскольку в ближайшие десятилетия ожидается острая нехватка рабочей силы. В Nippon Foundation заявляют, что разработанная в стране технология первая в своем роде в мире, и надеются в будущем способствовать выработке международных правил автономной навигации.
Начало коммерческого использования автономных кораблей ожидается уже в 2025 году. По расчетам экспертов, только Япония выиграет 8 млрд долларов, если переведет половину своих кораблей под роботизированный контроль до 2040 года.
По материалам: Телеканал 24
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