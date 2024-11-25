Hyundai представила новый крупный электрокар Ioniq 9 (видео) — Finance.ua

Hyundai представила новый крупный электрокар Ioniq 9 (видео) 25.11.2024, 00:22 — Технологии&Авто

Hyundai представила новый крупный электрокар Ioniq 9 (видео)

Hyundai представила новый полностью электрический автомобиль типа SUV Ioniq 9. Большой электрокар имеет уникальный дизайн и оснащен передовыми технологиями. В основе нового электромобиля лежит инновационная архитектура E-GMP Hyundai Motor с оптимизированным передаточным отношением для подъема на холм и применением двухступенчатого инвертора для повышения эффективности.

Кроме того, платформа может похвастаться высоковольтной батареей большой емкости, которая позволила увеличить запас хода. Hyundai утверждает, что мощная литий-ионная батарея NCM обеспечит 110,3 кВтч системной энергии.

Согласно оценкам WLTP, Ioniq 9 может добиться солидного запаса хода до 620 км на одном заряде, но это при целевом потреблении энергии в 194 Вт/км для модели Long-Range RWD, на которой установлены 19-дюймовые колеса. В компании говорят, что такой показатель можно получить благодаря низкому коэффициенту аэродинамического сопротивления, усовершенствованной платформе и технологиям аккумуляторов.

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Корейский автопроизводитель утверждает, что Ioniq 9 заряжается с 10 до 80% всего за 24 минуты с помощью зарядного устройства мощностью 350 кВт, а фирменная функция удобства платформы V2L (Vehicle-to-load) и возможность мультизарядки 400В/800 В снижают барьеры для внедрения электромобилей.

Модель Long-Range RWD получила задний электродвигатель мощностью 160 кВт, а версия Long-Range AWD имеет еще дополнительный передний электродвигатель мощностью 70 кВт. Кроме того, как стало известно из пресс-релиза компании, в линейку входят модели Performance AWD, имеющие электродвигатели мощностью 160 кВт как спереди, так и сзади.

По данным Hyundai, модель Performance может разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 5,2 секунды, тогда как версия Long-Range AWD — за 6,7 секунды, а версия Long-Range RWD — за 9,4 секунды.

Компания утверждает, что с точки зрения разгона на средних дистанциях, таких как обгон других транспортных средств, производительная модель разгоняется с 80 до 120 км/ч за 3,4 секунды. Вариант Long-Range AWD делает это за 4,8 секунды, а версия Long-Range RWD — за 6,8 секунды.

Автопроизводитель сообщил в пресс-релизе, что в IONIQ 9 было применено несколько значительных усовершенствований, чтобы решить общие проблемы владельцев электромобилей. В частности, речь идет об усовершенствованном планировщике маршрутов электромобилей, улучшенной согласованности батареи, улучшенном дисплее контроля крутящего момента, комплексной функции энергетического отчета и других интеллектуальных усовершенствованиях.

Генеральный директор Hyundai Motor Company Чан Дже Хун заявил, что Ioniq 9 воплощает непоколебимую привязанность и уверенность Hyundai Motor в электрификации.

Электрокар также показывает состояние заряда с помощью зеленых точек на руле, чтобы водители всегда знали о том, сколько еще есть энергии у автомобиля. Модель оснащена системой распознавания голоса с искусственным интеллектом Hyundai AI Assistant, похожей на домашнего виртуального ассистента. Она активируется с помощью кнопки. Состояние этой системы отображается точечными индикаторами для удобства использования.

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