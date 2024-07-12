Hyundai представила кроссовер Hyundai Exter (фото) — Finance.ua
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Hyundai представила кроссовер Hyundai Exter (фото)

Технологии&Авто
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Hyundai представила кроссовер Hyundai Exter (фото)
Hyundai представила кроссовер Hyundai Exter (фото)
Новый бюджетный кроссовер Hyundai Exter очень понравился покупателям. Количество заказов на модель и так велико, но автомобиль сделали еще круче с модификацией Knight Edition.
Детали стали известны Carscoops. Новый Hyundai Exter Knight Edition 2024 отличается от стандартной модели особым оформлением. Выбранная тема — черный цвет.

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Хотя помимо чёрного цвета кузова покупатели также могут выбрать темные серые оттенки, хаки и даже белый. Но весь декор выполнен в черном, чтобы расставить необходимые визуальные акценты.
Hyundai представила кроссовер Hyundai Exter (фото)
Hyundai Exter — компактный кроссовер с длиной кузова 3815 мм при колесной базе 2450 мм. Ширина равна 1710 мм, высота — 1631 мм. Привод у кроссовера только передний, но клиренс 185 мм помогает справляться с плохими дорогами. Для развивающихся рынков — то, что нужно.
Дешевый кроссовер Hyundai Exter по цене от 7200 долларов собрал огромную очередь покупателей. Сейчас компания получает много заказов каждый день в Индии. В будущем планируется появление модели на других рынках. А пока производителю нужно удовлетворить повышенный спрос в одной стране.
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По материалам:
Обозреватель
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