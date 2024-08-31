Hyundai, покинувшая российский рынок, начала регистрировать товарные знаки в россии — Finance.ua

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Hyundai, покинувшая российский рынок, начала регистрировать товарные знаки в россии

Фондовый рынок
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Hyundai, покинувшая российский рынок, начала регистрировать товарные знаки в россии
Hyundai, покинувшая российский рынок, начала регистрировать товарные знаки в россии
Южнокорейский автопроизводитель Hyundai, несмотря на выход с российского рынка, подал в распатент 18 заявлений на регистрацию товарных знаков.
Среди заявленных наименований — HMC Hyundai, Hyundai Transys и товарные знаки, связанные с премиальным суббрендом Genesis. Эти заявки относятся к автомобилям, автокомпонентам и аксессуарам.
Об этом пишет российское издание Коммерсантъ. Также он отмечает, что регистрация патентов необязательно означает возвращение их владельца на рынок.
Согласно законодательству рф, товарный знак может быть аннулирован, если не используется в течение трех лет. Патентный поверенный компании «Онлайн Патент» Маргарита Тарасова отметила Коммерсанту, что регистрация товарных знаков является стратегической мерой защиты.
Она помогает предотвратить копирование наименований третьими лицами и защищает интересы компании от несанкционированных продаж автомобилей неофициальными дилерами.
Hyundai прекратил производство автомобилей в россии в марте 2022 г. и в конце 2023 г. продал свои российские промышленные активы компании «Арт-Финанс».
По материалам:
НВ
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