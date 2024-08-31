Hyundai, покинувшая российский рынок, начала регистрировать товарные знаки в россии — Finance.ua

Hyundai, покинувшая российский рынок, начала регистрировать товарные знаки в россии 31.08.2024, 00:20 — Фондовый рынок

Hyundai, покинувшая российский рынок, начала регистрировать товарные знаки в россии

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai, несмотря на выход с российского рынка, подал в распатент 18 заявлений на регистрацию товарных знаков.

Среди заявленных наименований — HMC Hyundai, Hyundai Transys и товарные знаки, связанные с премиальным суббрендом Genesis. Эти заявки относятся к автомобилям, автокомпонентам и аксессуарам.

Об этом пишет российское издание Коммерсантъ. Также он отмечает, что регистрация патентов необязательно означает возвращение их владельца на рынок.

Согласно законодательству рф, товарный знак может быть аннулирован, если не используется в течение трех лет. Патентный поверенный компании «Онлайн Патент» Маргарита Тарасова отметила Коммерсанту, что регистрация товарных знаков является стратегической мерой защиты.

Она помогает предотвратить копирование наименований третьими лицами и защищает интересы компании от несанкционированных продаж автомобилей неофициальными дилерами.

Hyundai прекратил производство автомобилей в россии в марте 2022 г. и в конце 2023 г. продал свои российские промышленные активы компании «Арт-Финанс».

НВ По материалам:

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