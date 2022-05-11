Hyundai показал проект бронемашины с «ногами» в стиле «Звездных войн» — Finance.ua

Hyundai показал проект бронемашины с «ногами» в стиле «Звездных войн»

Hyundai показал проект бронемашины с «ногами» в стиле «Звездных войн»

Обещанный Hyundai «шагающий автомобиль» стал ближе к реальности после того, как автопроизводитель представил новый центр разработки стоимостью 20 миллионов долларов, чтобы ускорить его появление.

Об этом пишет Daily Mail.

New Horizon Studio, открывшийся в штате Монтана, США, будет создавать автомобили, позволяющие путешествовать по местности, которая является непроходимой для обычных наземных транспортных средств.

В частности, там планируется разработать Ultimate Mobility Vehicles (UMV) с ногами, который может просто пройти через все, что невозможно проехать.

Концепция Elevate, напоминающая шагоходы All Terrain Armored Transport (AT-AT) из вселенной Звездных войн, включает традиционное колесо и ногу, раскладывающуюся на сложной и опасной местности.

Возможно, автомобиль будет использоваться для спасения человеческих жизней, оказывая первую помощь при стихийных бедствиях.

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