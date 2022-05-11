Hyundai показал проект бронемашины с «ногами» в стиле «Звездных войн» — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Hyundai показал проект бронемашины с «ногами» в стиле «Звездных войн»

11.05.2022, 01:12Технологии&Авто
0
Hyundai показал проект бронемашины с «ногами» в стиле «Звездных войн»Hyundai показал проект бронемашины с «ногами» в стиле «Звездных войн»
Обещанный Hyundai «шагающий автомобиль» стал ближе к реальности после того, как автопроизводитель представил новый центр разработки стоимостью 20 миллионов долларов, чтобы ускорить его появление.
Об этом пишет Daily Mail.
New Horizon Studio, открывшийся в штате Монтана, США, будет создавать автомобили, позволяющие путешествовать по местности, которая является непроходимой для обычных наземных транспортных средств.
Hyundai показал проект бронемашины с «ногами» в стиле «Звездных войн»
В частности, там планируется разработать Ultimate Mobility Vehicles (UMV) с ногами, который может просто пройти через все, что невозможно проехать.
Концепция Elevate, напоминающая шагоходы All Terrain Armored Transport (AT-AT) из вселенной Звездных войн, включает традиционное колесо и ногу, раскладывающуюся на сложной и опасной местности.
Возможно, автомобиль будет использоваться для спасения человеческих жизней, оказывая первую помощь при стихийных бедствиях.
По материалам: Апостроф
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.