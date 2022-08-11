Hyundai отзывает более 70 тысяч авто из-за неисправных запчастей — Finance.ua

Hyundai отзывает более 70 тысяч авто из-за неисправных запчастей Сегодня 22:10 — Технологии&Авто

Hyundai отзывает более 70 тысяч авто из-за неисправных запчастей

Южнокорейская компания Hyundai Motor Co. добровольно отзовет более 70 тысяч автомобилей для замены неисправных запчастей.

Об этом сообщает Yonhap

По данным Министерства земли, инфраструктуры и транспорта Южной Кореи, в общей сложности речь идет о 70 582 единицах шести моделей, включая грузовик Xcient QZ и автобус County.

Проблемой, приведшей к такому решению, является возможное отключение электроэнергии, вызванное неисправными запчастями генератора в грузовике Hyundai Mighty.

Владельцы этих автомобилей могут посетить специализированные сервисные центры Hyundai, где бесплатно произойдет замена неисправных запчастей.

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Укрінформ По материалам:

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