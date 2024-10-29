Hyundai меняет стратегию: два флагмана останутся с ДВС — Finance.ua
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Hyundai меняет стратегию: два флагмана останутся с ДВС

Фондовый рынок
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Hyundai Motor объявила о планах запустить новые поколения своих флагманских моделей Avante и Tucson в первой половине 2026 года. Эта стратегия направлена ​​на адаптацию к изменению рыночного спроса в связи с временным спадом в пользу электромобилей и смягчением экологических норм по всему миру.

Что еще известно

В ответ на рыночные изменения Hyundai корректирует свой переход к электромобилям, продлевая срок службы автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) до 2030 года и позже. Компания уже приступила к проектам по разработке новых полноценных версий моделей компактного седана Avante и компактного внедорожника Tucson.
Новые модели Avante и Tucson получили проектные названия CN8 и NX5 соответственно. Эти коды указывают на внутреннее обозначение моделей, где цифры символизируют поколение — 8 для Avante и 5 для Tucson.
Обе модели будут предлагаться как с бензиновыми двигателями (ДВС), так и в гибридных версиях (HEV). Tucson также получит версию с подключаемым гибридом (PHEV), которая будет доступна на некоторых рынках.
Avante и Tucson остаются одними из самых популярных моделей Hyundai с ежегодными продажами, превышающими 100 000 единиц на ключевых рынках, таких как США. Текущие поколения этих автомобилей, запущенные в 2020 году, входят в шестой год своего жизненного цикла, что требует обновления для сохранения конкурентоспособности на рынке.
Решение Hyundai продлить жизненный цикл своих флагманских автомобилей с ДВС связано с временным спадом в спросе на электромобили и глобальными изменениями в экологическом регулировании. В частности, Европейский Союз (ЕС) решил отложить внедрение строгих норм Euro 7 и сохранить стандарты выбросов на уровне Euro 6 во избежание негативных экономических последствий для автомобильной промышленности.
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По материалам:
uamotors
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