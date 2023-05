Hyundai и LGES планируют построить в США завод по производству аккумуляторов за $4,3 млрд — Finance.ua

Hyundai и LGES планируют построить в США завод по производству аккумуляторов за $4,3 млрд 29.05.2023, 02:14 — Фондовый рынок

Hyundai Motor Group и LG Energy планируют, что строительство завода в штате Джорджия, США, начнется во второй половине 2023 года, а производство батарей — не ранее конца 2025 года.

Об этом сообщает Reuters

Ожидается, что годовая производственная мощность завода составит 30 гигаватт-часов (ГВт-час), что достаточно для 300 000 электромобилей. LGES и Hyundai Motor Group будут владеть каждой 50% акций совместного предприятия.

LGES поставляет продукцию для таких автопроизводителей как Tesla Inc и General Motors Co.

«Два сильных лидера в автомобильной и аккумуляторной промышленности объединили свои усилия, и вместе мы готовы стимулировать переход на электромобили в Америке», — заявил генеральный директор LGES Янгсу Квон.

В апреле Hyundai Motor завершила создание совместного предприятия по производству аккумуляторов для электромобилей стоимостью $5 млрд с SK On, подразделением SK Innovation Co Ltd, стимулируя усилия по электрификации на своем крупнейшем рынке.

