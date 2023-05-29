Hyundai и LGES планируют построить в США завод по производству аккумуляторов за $4,3 млрд — Finance.ua
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Hyundai и LGES планируют построить в США завод по производству аккумуляторов за $4,3 млрд

Фондовый рынок
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Hyundai и LGES планируют построить в США завод по производству аккумуляторов за $4,3 млрд
Hyundai и LGES планируют построить в США завод по производству аккумуляторов за $4,3 млрд
Hyundai Motor Group и LG Energy планируют, что строительство завода в штате Джорджия, США, начнется во второй половине 2023 года, а производство батарей — не ранее конца 2025 года.
Об этом сообщает Reuters.
Ожидается, что годовая производственная мощность завода составит 30 гигаватт-часов (ГВт-час), что достаточно для 300 000 электромобилей. LGES и Hyundai Motor Group будут владеть каждой 50% акций совместного предприятия.
LGES поставляет продукцию для таких автопроизводителей как Tesla Inc и General Motors Co.
«Два сильных лидера в автомобильной и аккумуляторной промышленности объединили свои усилия, и вместе мы готовы стимулировать переход на электромобили в Америке», — заявил генеральный директор LGES Янгсу Квон.
В апреле Hyundai Motor завершила создание совместного предприятия по производству аккумуляторов для электромобилей стоимостью $5 млрд с SK On, подразделением SK Innovation Co Ltd, стимулируя усилия по электрификации на своем крупнейшем рынке.

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По материалам:
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