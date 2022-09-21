Hyundai и IVECO представили семитонный автомобиль, работающий на водороде — Finance.ua

Hyundai и IVECO представили семитонный автомобиль, работающий на водороде 21.09.2022, 01:37 — Технологии&Авто

Hyundai и IVECO представили семитонный автомобиль, работающий на водороде, en.yna.co.kr

Южнокорейская компания Hyundai и итальянский автопроизводитель IVECO Group NV представили автомобиль на водороде.

Об этом сообщает Yonhap.

Семитонный автомобиль, получивший название eDAILY FCEV, оснащен электродвигателем мощностью 140 кВт, изготовленным компанией FPT Industrial под руководством IVECO Group, и системой топливных элементов на основе водорода от Hyundai с мощностью 90 кВт.

На одной зарядке eDAILY FCEV может проехать до 350 километров.

Презентация совместного автомобиля прошла через шесть месяцев после того, как в марте эти две компании подписали меморандум о взаимопонимании относительно совместной разработки технологий и платформ, связанных с коммерческими автомобилями, а также для изучения возможностей взаимной поставки транспортных средств.

Hyundai и IVECO также пообещали рассмотреть возможность совместного использования электрификации транспортных средств, существующих технологий и компонентов, связанных с транспортными средствами, а также совместного приобретения запчастей.

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Укрінформ По материалам:

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