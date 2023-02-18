Hyundai готовят новый бюджетный кроссовер — Finance.ua

Hyundai готовят новый бюджетный кроссовер
В интернет попали фото Hyundai Mufasa. Бюджетный кроссовер представят в апреле на автошоу в Шанхае, а вскоре после этого он поступит в продажу.
Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Новая модель станет преемником Hyundai ix35 и станет более доступной альтернативой Hyundai Tucson. Два кроссовера схожи по дизайну — у них оригинальные рельефные боковины и расширенные крылья.
В то же время новый Hyundai Mufasa отличается более агрессивным дизайном передней части с огромной радиаторной решеткой, массивным бампером и изогнутыми фарами. Тонкие фонари растянуты на всю ширину кузова. По размерам новичок можно сравнить с Tucson.
Габаритные размеры Hyundai Mufasa 2023:
- длина — 4475 мм;
- ширина — 1850 мм;
- высота — 1665 мм;
- колесная база — 2680 мм.
Кроссовер Hyundai Mufasa весит 1464 кг и оснащен знакомым 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 160 л. Максимальная скорость авто составляет 187 км/ч. Впоследствии линейку может восполнить гибридная модификация. Ожидается версия с передним и полным приводом.
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