Хватит ли украинцам овощей зимой: в Минагро ответили — Finance.ua

Хватит ли украинцам овощей зимой: в Минагро ответили Сегодня 10:44 — Личные финансы

Хватит ли украинцам овощей зимой: в Минагро ответили

Цены на продукты в Украине этой зимой будут ниже, чем в прошлом году, если говорить об овощах. При этом украинцы не будут страдать от дефицита.

«Это стало возможным благодаря увеличению посевных площадей под традиционные культуры „борщового набора“ — лук, морковь, свеклу, картофель и капусту», — пояснил директор Департамента аграрного развития Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Андрей Кравченко

При этом он отметил, что Украина не только покрывает внутренние потребности, но и имеет потенциал для экспорта. По его словам, у украинцев будет достаточно овощей в зимний период.

Кравченко назвал текущий овощной год достаточно успешным, благодаря чему у украинцев будут качественные овощи по более низким ценам.

Цены на продукты в Украине

Цены на продукты в Украине могут вырасти уже этой осенью. Сказывается использование генераторов в перерабатывающей промышленности. В среднем цена на продукты может возрасти от 5 до 10%.

В начале августа стало известно, что в Украине выросли цены на большинство молочных продуктов из-за сокращения производства молока, роста закупочных цен, отключения электроэнергии, перебоев в работе охлаждающего оборудования.

Кроме того, директор департамента агропромышленного развития Винницкой ОВА Олег Сидоров заявил, что в Украине ожидается существенное удорожание гречки из-за сокращения посевов и жаркой погоды.

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УНІАН По материалам:

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