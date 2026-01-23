Хватит ли дров для украинцев Сегодня 18:24 — Личные финансы

Покупают больше дров

Руководитель ГП «Леса Украины» Юрий Болоховец рассказал , хватит ли дров украинцам, учитывая такую ​​холодную зиму.

«Украинцы начинают покупать больше дров. За вчера реализован самый большой объем с начала года — 8 тыс. м³. Это почти тысяча грузовиков», — отметил он.

За две недели лютых морозов многие сожгли запас, который планировали растянуть до марта. Так что приходится докупать. Это поддерживает как население, так и соцсферу. Но никаких причин паниковать нет — отметил он.

В настоящее время на остатках более 200 тыс. м³ дров.

Объемы заготовки ресурса с каждым днем ​​возрастают, поэтому склады постоянно пополняются. Дрова есть по всей Украине — практически во всех наших лесничествах. Все заявки на дрова от находящихся в установленном порядке воинских частей удовлетворены.

«Максимальное внимание и поддержку уделяем людям, которые временно переехали из больших городов в сельскую местность. Значительной миграции населения не наблюдаем», — заявил руководитель ГП.

