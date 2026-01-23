0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Хватит ли дров для украинцев

Личные финансы
82
Покупают больше дров
Покупают больше дров
Руководитель ГП «Леса Украины» Юрий Болоховец рассказал , хватит ли дров украинцам, учитывая такую ​​холодную зиму.
«Украинцы начинают покупать больше дров. За вчера реализован самый большой объем с начала года — 8 тыс. м³. Это почти тысяча грузовиков», — отметил он.
За две недели лютых морозов многие сожгли запас, который планировали растянуть до марта. Так что приходится докупать. Это поддерживает как население, так и соцсферу. Но никаких причин паниковать нет — отметил он.
В настоящее время на остатках более 200 тыс. м³ дров.
Объемы заготовки ресурса с каждым днем ​​возрастают, поэтому склады постоянно пополняются. Дрова есть по всей Украине — практически во всех наших лесничествах. Все заявки на дрова от находящихся в установленном порядке воинских частей удовлетворены.
«Максимальное внимание и поддержку уделяем людям, которые временно переехали из больших городов в сельскую местность. Значительной миграции населения не наблюдаем», — заявил руководитель ГП.
По материалам:
Finance.ua
ДеньгиЭнергетика
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems