Худший год для рынка госдолга развитых стран с 1949 года: в чем причина? — Finance.ua
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Худший год для рынка госдолга развитых стран с 1949 года: в чем причина?

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Центральные банки во всем мире «агрессивно» повышают процентные ставки в попытке победить высокую инфляцию. Это приводит к падению стоимости гособлигаций и, как следствие, происходит рост их доходности.
Наибольший «удар» пришелся по бумагам развитых стран-эмитентов. В понедельник доходность по 5-летним госбондам Великобритании обновила рекорд 1992 года. Сейчас данный показатель близок к значениям гособлигаций развивающихся стран. Об этом сообщает аналитик RoboForex Андрей Гойлов.
Худший год для рынка госдолга развитых стран с 1949 года: в чем причина?
Доходность по 5-летним гособлигациям Великобритании (%). Источник: bloomberg.com
В прошлую среду американский регулятор в третий раз подряд повысил ставку на 0,75% — до 3,00-3,25% годовых. Подобное решение ФРС уже было заложено в рыночных ценах. Судя по всему, в этом году данный показатель может быть поднят еще как минимум дважды (в ноябре и декабре). На этом фоне уже 13 дней подряд падает курс 2-летних гособлигаций США — это «антирекорд» с 1976 года. Решение ФРС и других ЦБ коренным образом изменить денежно-кредитную политику повлияло на динамику цен всех активов, так как инвесторы стали готовиться к замедлению экономического роста.
Худший год для рынка госдолга развитых стран с 1949 года: в чем причина?
Доходность по 2-летним гособлигациям США (%). Источник: bloomberg.com
Ограничительная монетарная политика может применяться достаточно продолжительное время - столько, сколько необходимо для достижения целевых показателей инфляции. В итоге высокие ставки будут держаться на уровнях выше нейтрального до тех пор, пока не проявятся видимые результаты. Вполне возможно — значительно более года. Это ясно дал понять в своем выступлении глава Федрезерва Джером Пауэлл (Jerome Powell).
На этой неделе участники рынка будут оценивать выступления чиновников ФРС и уточненные данные по инфляции. Кроме того, в текущем месяце заканчивается квартал, что может привести к росту волатильности. Пересмотрены в сторону ухудшения прогнозы по росту ВВП США и уровню безработицы. Все это создает для экономики США дополнительные сложности в долгосрочной перспективе. Не исключено, что к концу 2023 года учетная ставка ФРС способна достичь отметки в 4,6%.
По материалам:
RoboForex
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