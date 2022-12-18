«Худшее еще впереди»: мировая экономика готовится к рецессии в следующем году — Reuters Сегодня 20:49

«Худшее еще впереди»: мировая экономика готовится к рецессии в следующем году — Reuters

В МВФ сообщили, что «худшее впереди и для многих 2023 год будет ощущаться как рецессия». Во всем мире люди ощущают инфляцию из-за резкого роста цен на продукты первой необходимости, такие как продукты питания, отопление, транспорт и жилье. И хотя пик роста инфляции может быть близок, последствия многие могут чувствовать очень долго.

Об этом сообщает Reuters.

Основные причины инфляции — пандемия и война. Долгий и комфортный период незначительной инфляции и низких процентных ставок внезапно истек после начала COVID-19. Правительства и центральные банки поддерживали домохозяйства и заблокированные предприятия, финансируя необходимые меры.

К 2021 году, когда карантинные меры закончились, а мировая экономика начала расти, все эти стимулирующие деньги переполнили мировую торговую систему. Простаивающие заводы не могли нарастить достаточно быстрых темпов производства, чтобы удовлетворить спрос, правила защиты от COVID-19 повлекли за собой нехватку рабочей силы в розничной торговле, транспорте и здравоохранении, а бум восстановления вызвал резкий рост цен на энергоносители. Ситуация усугубилась после того, как россия вторглась в Украину и меры против российской нефти и газа привели к росту цен на топливо.

Хотя недавнее падение цен на бензин немного ослабило давление, инфляция остается главным вниманием администрации президента США Джо Байдена, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца, которые увеличили свои бюджеты, чтобы направить миллиарды евро на программы поддержки. Резкий рост цен на продовольствие усиливает бедность и страдания в более бедных странах. По оценкам Всемирной продовольственной программы, еще 70 миллионов человек по всему миру приблизились к голодной смерти с начала войны в Украине.

Центробанки мира начали резкое повышение процентных ставок, чтобы охладить спрос и обуздать инфляцию. До конца 2023 г. Международный валютный фонд ожидает, что глобальная инфляция упадет до 4,7%. Цель — «мягкая посадка», при которой охлаждение будет происходить без обвалов рынка жилья, банкротств предприятий или резкого роста безработицы.

От главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла до Кристин Лагард из Европейского центрального банка — все чаще говорят о том, что лекарства от повышения ставок могут иметь горький вкус. Обычный октябрьский прогноз МВФ был одним из самых мрачных за последние годы: «Одним словом, хулшее впереди и для многих 2023 год будет ощущаться как рецессия».

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