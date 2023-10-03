Huawei выпустила «умные» очки, подключаемые к iOS и Android (видео) — Finance.ua

Huawei выпустила «умные» очки, подключаемые к iOS и Android (видео) Сегодня 06:40 — Технологии&Авто

Huawei выпустила «умные» очки, подключаемые к iOS и Android (видео)

Компания Huawei запустила продажи Eyewear 2 — второго поколения своих умных очков, очень похожих на обычные. Они доступны в разных стилях, включая безрамочные, квадратные и с титановой рамкой.

Обновленные очки получили еще более утонченный дизайн — инженеры Huawei снизили ширину дужек динамиков на 20% по сравнению с оригиналом, в результате чего максимальная ширина составила всего 9,7 мм, а ширина в задней части уменьшилась на 28% и составила всего 8,3 мм.

Как и первое поколение, аксессуар может воспроизводить аудио и звонки так, чтобы окружающие не слышали, что у вас играет. Вместе с тем, Eyewear 2 получили первый в индустрии аудиоблок с двойной диафрагмой — благодаря этому удалось повысить громкость до 30%, а амплитуда динамиков увеличилась на 40%. Очки также оснащены тройной системой шумоподавления, обеспечивающей чистый звук при разговоре.

С автономностью здесь тоже все в порядке: очки обеспечивают до 11 часов прослушивания музыки и до 9 часов разговора. От 0 до 100% батарея очков заряжается быстрее чем за 1 час.

Одним из ключевых преимуществ Eyewear 2 является возможность бесперебойного переключения между устройствами под управлением HarmonyOS, Android, iOS и Windows. Цена в Китае начинается с отметки 1699 юаней (около 7800 грн). О выходе глобальной версии пока не сообщается.

УНІАН По материалам:

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