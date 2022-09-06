Huawei представила аналог iPad Pro, но на 200 долларов дешевле — Finance.ua

Huawei представила аналог iPad Pro, но на 200 долларов дешевле 06.09.2022, 00:17 — Технологии&Авто

Huawei представила аналог iPad Pro, но на 200 долларов дешевле, Фото: Huawei

В рамках проходящей в Берлине выставки IFA 2022 китайский техногигант Huawei показал свой новый планшет MatePad Pro 11 и раскрыл его стоимость и дату начала продаж в Европе.

Новинка получила 11-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления экрана 120 Гц. Как отмечает портал Gizmochina, это самый легкий 11-дюймовый планшет на рынке.

За производительность будет отвечать Qualcomm Snapdragon 870 или 888 — в зависимости от модели. Основной блок камер будет двойной: на 13 и 8 Мп. Селфи-камера на 16 Мп у планшета разместилась в углу экрана. Последняя имеет угол обзора 86 градусов и фиксированный фокус.

Фото: Huawei

Обе модели оснастят шестью динамиками и четырьмя микрофонами, что должно сделать их отличным устройством для записи и прослушивания аудио. Работать MatePad Pro 11 будет под управлением HarmonyOS 3, дополненного 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Емкость аккумулятора составляет 8300 мАч.

Стоимость новинки будет варьироваться от 649 евро (~23 999 грн) за старшую версию с улучшенными характеристиками и чипом и от 549 евро (~19 999 грн) за младшую. Старт продаж намечен уже на 30 сентября.

УНІАН По материалам:

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