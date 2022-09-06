Huawei представила аналог iPad Pro, но на 200 долларов дешевле — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Huawei представила аналог iPad Pro, но на 200 долларов дешевле

Технологии&Авто
36
Huawei представила аналог iPad Pro, но на 200 долларов дешевле
Huawei представила аналог iPad Pro, но на 200 долларов дешевле, Фото: Huawei
В рамках проходящей в Берлине выставки IFA 2022 китайский техногигант Huawei показал свой новый планшет MatePad Pro 11 и раскрыл его стоимость и дату начала продаж в Европе.
Новинка получила 11-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления экрана 120 Гц. Как отмечает портал Gizmochina, это самый легкий 11-дюймовый планшет на рынке.
За производительность будет отвечать Qualcomm Snapdragon 870 или 888 — в зависимости от модели. Основной блок камер будет двойной: на 13 и 8 Мп. Селфи-камера на 16 Мп у планшета разместилась в углу экрана. Последняя имеет угол обзора 86 градусов и фиксированный фокус.
Фото: Huawei
Фото: Huawei
Обе модели оснастят шестью динамиками и четырьмя микрофонами, что должно сделать их отличным устройством для записи и прослушивания аудио. Работать MatePad Pro 11 будет под управлением HarmonyOS 3, дополненного 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Емкость аккумулятора составляет 8300 мАч.
Стоимость новинки будет варьироваться от 649 евро (~23 999 грн) за старшую версию с улучшенными характеристиками и чипом и от 549 евро (~19 999 грн) за младшую. Старт продаж намечен уже на 30 сентября.
По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.