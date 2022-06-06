Huawei готовит необычный ноутбук без дисплея и клавиатуры — Finance.ua

Huawei готовит необычный ноутбук без дисплея и клавиатуры
Китайская Huawei подала заявку на патент «съемного электронного устройства», к которому можно присоединить два дополнительных объекта с совместимыми разъемами.
Эксперты считают, что, в теории, патент предполагает этакое «ядро» для подключаемых дисплея и клавиатуры. В итоге получается модульный ноутбук.
Само устройство представляет собой прямоугольную коробку с фирменными разъемами по бокам — через них можно подключить панель дисплея и клавиатуру. Таким образом, полная компоновка из 3-х частей создает потенциально новый тип ноутбука.
Эксперты портала Notebookcheck отмечают, что вывод на рынок этого предполагаемого нового типа трансформируемого ПК может показаться слишком запоздалым, учитывая рост популярности складных ноутбуков.
С другой стороны, то, что предлагает Huawei, может быть интересным решением, особенно с учетом потенциального ассортимента и выбора подключаемых к нему аксессуаров. Вместе с тем само «ядро» можно было бы сделать совместимым с разными видами дисплеев и клавиатур, таким образом получив совершенно новое масштабируемое решение.