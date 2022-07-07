HTC анонсировала новый бюджетный планшет на Android — Finance.ua

HTC анонсировала новый бюджетный планшет на Android 07.07.2022, 00:30 — Фондовый рынок

Без какого-либо анонса компания HTC вывела на рынок новый Android-планшет A101. Это устройство с 10,1-дюймовым Full HD дисплеем и характеристиками начального уровня.

Новый планшет HTC A101 ориентирован на развивающиеся рынки. Он содержит 8-ядерный процессор Unisoc T618, работающий на частоте до 2 ГГц, 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной флэш-памяти. Поддерживается возможность установки карты памяти microSD. На задней панели расположена двойная камера. Она включает главный 16-мегапиксельный сенсор и 2-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль.

На лицевой панели доступна 5-мегапиксельная камера, которая также может использоваться для разблокировки планшета. Поддерживаются стандарты беспроводной связи Bluetooth 5.0, Wi-Fi ac и LTE. Пользователям доступны 3,5-миллиметровый звуковой разъём и батарея ёмкостью 7000 мАч. Устройство поставляется с ОС Android 11.

Цена и сроки начала продаж нового планшета HTC A101 пока не уточняются.

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