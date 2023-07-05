Григорий Козловский передал военным 45-й бригады ВСУ оборудование, которое спасает жизни — Finance.ua

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Григорий Козловский передал военным 45-й бригады ВСУ оборудование, которое спасает жизни

Григорий Козловский, известный львовский бизнесмен и меценат, вместе с ФК «Рух» с первых дней военной агрессии России помогают украинским военным. И сегодня меценат не остался в стороне от потребностей военных и в очередной раз помог ВСУ. Григорий Козловский и «руховцы» передали на нужды Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного комплект оборудования для учебной комнаты аэроразведки. Академия получила лед-панели, сенсорный стол, мультитач-панель и мощные ноутбуки.

Кроме этого, на нужды 45-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ «Рух» передал комплектующие к системе Starlink. Общая сумма помощи составила более 800 тысяч гривен.

Ранее футбольный клуб «Рух» и его основатель Григорий Козловский вместе с норвежским благотворительным фондом «Fritt Ukraina» помогли 45-й отдельной артиллерийской бригаде ВСУ, закупив 30 дронов DJI Mavic 3 Cine.

Григорий Петрович Козловский, основатель ФК «Рух» и бизнесмен, поблагодарил украинских военных и выразил свои надежды на скорую победу над оккупантом.

«Я благодарю наших защитников, которые не просто защищают страну, а подсказывают нам, волонтерам, какие вещи нужно делать, куда наши усилия нужно направлять. Регулярно сотрудничаем с 45-й бригадой ВСУ, понимаем их потребности и имеем хороший диалог. Искренне верю, что такими своими поступками мы приближаем день нашей общей победы», — отметил Григорий Козловский.

Григорій Козловський активно помогает украинским военным. Так ранее украинские защитники получили аккумуляторы и зарядные устройства, шины для легковых и автобусных транспортных средств. Кроме того, помощь включает смазочные материалы и автозапчасти для легковых и грузовых автомобилей. В свою очередь, украинские военные из 45-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ передали футбольному клубу «Рух» боевой флаг своей бригады за многочисленную помощь и поддержку.

Также благодаря донатам во время организованного «Рухом» благотворительного матча звезд «Верим в ВСУ», который состоялся в ноябре, украинские военные получили термобелье. Помощь поступила в 5 отдельный штурмовой полк ВСУ, 24 отдельную механизированную бригаду ВСУ имени Короля Даниила, 125 отдельную бригаду территориальной обороны ВСУ и в Бахмут.

Зимой 45-я отдельная артиллерийская бригада ВСУ получила инновационные современные дроны. Эти квадрокоптеры оборудованы тепловизионными камерами ночного видения. Среди моделей, которые передал футбольный клуб «Рух», модифицированные дроны Djimatrice 30 и Djienterprise.

А уже весной ФК «Рух» и его основатель Григорий Козловський передали 45 отдельной артиллерийской бригаде ВСУ семь квадрокоптеров DJI Mavic 3 и партию из шести беспилотников «Мара».

В свою очередь Артем Дзюба, начальник факультета ракетных войск и артиллерии Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного отметил: «Сегодня мы не должны воевать с автоматами, мы должны иметь кучу дронов. Передовые технологии сохраняют жизни людей. Поэтому мне очень приятно, и я бы хотел от всего нашего коллектива ракетного войска и артиллерии поблагодарить клуб „Рух“ за работу, которую они делают».

Генеральный директор ФК «Рух» Игорь Дедишин отметил, что «руховцы» полностью интегрированы в процессы поддержки украинской армии.

«Эта поддержка продолжается с первого дня войны, и будет продолжаться со стороны нашего клуба до последнего дня войны. Сегодняшняя помощь — это дань благодарности нашим военным за то, что мы сумели провести прошлый сезон и успешно его завершили», — отметил Дедишин.

Руководство и личный состав Национальной академии сухопутных войск в знак благодарности наградили Григория Козловского, Игоря Дедишина и футбольный клуб «Рух» грамотами-благодарностями за постоянную помощь и поддержку Вооруженных сил Украины.

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