Григорий Козловский передал украинской армии 6 военных грузовиков, экскаватор и 20 раций — Finance.ua
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Григорий Козловский передал украинской армии 6 военных грузовиков, экскаватор и 20 раций

Фондовый рынок
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Григорий Козловский передал украинской армии 6 военных грузовиков, экскаватор и 20 раций
Григорий Козловский передал украинской армии 6 военных грузовиков, экскаватор и 20 раций
Президент клуба продолжает помогать украинским военным. В этот раз Григорий Козловский лично передал двум львовским бригадам 6 военных грузовиков, экскаватор, сетки и 20 раций.
Об этом говорится в сообщении клуба.
«Футбольный клуб „Рух“ не стоит в стороне от проблем, которые есть в нашей стране. Охотно приобщаемся к помощи нашей армии. Рад сообщить, что мы приобрели в Италии 6 новеньких военных грузовиков. Общался с нашими военными, они довольны. Мы нанесли на машины клубное брендирование, ведь нам очень приятно быть маленькой частью тех воинов, которые сейчас находятся на фронте. Будет бой и этот бой для нас будет победен! Хочу поблагодарить тех людей, которые сейчас борются за нашу независимость. Это от нас такая скромная благодарность за то, что имеем возможность играть в футбол. Это маленькая благодарность большим людям, благодаря которым мы можем сейчас полноценно жить, заниматься своим любимым делом. Знаю, что в зоне боевых действий очень много фанатов разных клубов, которые озабочены не только судьбой страны, но и судьбой украинского футбола. Мы всех ждем с победой! Пусть возвращаются живые и здоровые», — сказал президент ФК «Рух» Григорий Козловский.
Григорий Козловский передал украинской армии 6 военных грузовиков, экскаватор и 20 раций
Следует отметить, что это уже не первая благотворительная акция президента футбольного клуба «Рух».
Григорий Козловский передал украинской армии 6 военных грузовиков, экскаватор и 20 раций
Ранее средствами Григория Козловского на нужды ВСУ уже были приобретены 250 артиллерийских планшетов, 2 мультифункциональных учебных комплекса, 70 радиостанций, 50 генераторов, около 2 000 саперных лопаток, сотни болгарок, ноутбуков и планшетов, минивэн, а также капитально автомобилей.
По материалам:
ФК "Рух"
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