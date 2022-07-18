Хотят успеть до санкций: европейские танкеры продолжают перевозить российскую нефть — WSJ Сегодня 19:15 — Энергетика

Владельцы танкеров в Европе перевозят как можно больше российской нефти до вступления в силу энергетических санкций в декабре.

После вторжения россии в Украину западные страны пообещали отказаться от сырой нефти. Между тем, поставки в Азию, наоборот, резко возросли.

По данным поставщика энергетических данных Vortexa, Китай почти удвоил потребление российской сырой нефти в среднем до 1,13 миллиона баррелей в день в июне с 670 000 баррелей в день в феврале. В прошлом месяце Индия добывала примерно один миллион баррелей в день по сравнению с фактически нулевым показателем в первые два месяца этого года.

«Исходя из этой тенденции, выглядит вполне возможным, чтобы россия могла экспортировать всю имеющуюся сырую нефть без покупателей из Америки или Европейского Союза», — сказал главный экономист Vortexa Дэвид Вех.

По данным брокеров, греческие владельцы танкеров, контролирующих около трети мирового флота, перевезли около половины объемов российской сырой нефти в мае и июне.

По оценкам Lloyd’s List Intelligence, в течение этих двух месяцев греческие суда совершили 151 мероприятие в российские порты в Черном и Балтийском морях. Для сравнения, за этот же период в прошлом году было 89 мероприятий в эти порты.

Также греческие танкеры ходят аж до Сибири, где размещаются китайские и российские судовладельцы.

По данным поставщика морских данных MarineTraffic, принадлежащее и управляемое компанией Avin International судно Kriti Legend прибыло 12 июля в порт Лайчжоу в Китае после подъема сырой нефти из Козьмино в российской Сибири. Avin International не ответил на запрос о комментарии.

Напомним, санкции ЕС, предусматривающие запрет на поставки российской нефти в Европу, вступят в силу 5 декабря. Перевозки за пределы континента операторами танкеров не будут запрещены, но суда не смогут получить страховое покрытие, что сделает какие-либо плавания незаконными согласно международному морскому праву.

Владельцы крупных европейских танкеров говорят, что санкции могут заставить их временно приостановить плавание около трети их флота. Но высокий мировой спрос на нефть заставит эти суда снова двигаться, говорят они.

«Никто не может сказать, что произойдет с рынком танкеров после того, как санкции начнут действовать, но в конце концов это может быть чистым положительным результатом, поскольку спрос на нефть все еще высок, и корабли, вероятно, будут развернуты, чтобы забирать нефть с других мест назначения, например США и Ближнего Востока», — сказал исполнительный директор греческой судоходной компании, пожелавший остаться неназванным.

Он добавил, что они будут ходить на большие расстояния и соответственно будут зарабатывать больше денег.

Кроме того, европейские танкеры используют для транспортировки российской сырой нефти, а именно перевозки с судна на судно.

Такая практика используется, когда в портах имеется ограниченное пространство для загрузки груза. Однако на такой шаг также идут суда, которые отключают транспондеры, чтобы скрыть свое местонахождение и пункт назначения груза.

По данным брокеров, аналитиков и данных отслеживания судов, за последние месяцы у южного греческого порта Каламата происходили десятки пересадок с судна на судно. Руководители судоходства сказали, что некоторые из этих кораблей выключают свои транспондеры, чтобы скрыть свою позицию, добавив, что такая практика может усилиться, чем ближе к вступлению в силу санкций.

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Економічна Правда По материалам:

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