Хоть ЗАЭС и не работает, она все равно несет угрозу — министр Сегодня 12:32

То, что сейчас Запорожская АЭС не работает, не означает, что опасность отсутствует: в активной зоне и хранилищах все еще есть ядерный материал.

Как сообщает Минэнерго, об этом в интервью рассказал министр энергетики Герман Галущенко.

«То, что сейчас ЗАЭС не работает, не означает, что отсутствует опасность. В активной зоне до сих пор хранится атомный материал. Там еще есть хранилища отработанного ядерного топлива. Любой атомный объект — это набор рисков», — рассказал он.

Кроме того, Галущенко отметил, что Украине известны все фамилии предателей и работников «Росатома» на ЗАЭС. Их активно передают в МАГАТЭ.

«Знаем фамилии всех предателей. Знаем фамилии всех находящихся там представителей „Росатома“. Если они думают, что мы не знаем их фамилии, то они ошибаются», — отметил министр энергетики.

Более того, известны все фамилии российских атомщиков, которые меняются по ротации на ЗАЭС. Он подчеркнул, что «прощения» для работников «Росатома» не будет. Как только они попадают в ротацию, уже заносятся в санкционный список только по факту своего пребывания там.

«Человек прошел огромный путь, учился, обучался и достиг какого-то „стопа“ — и за одну ротацию это все перечеркивается», — добавил Галущенко.

УНІАН По материалам:

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