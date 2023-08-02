Хоть ЗАЭС и не работает, она все равно несет угрозу — министр — Finance.ua
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Хоть ЗАЭС и не работает, она все равно несет угрозу — министр

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То, что сейчас Запорожская АЭС не работает, не означает, что опасность отсутствует: в активной зоне и хранилищах все еще есть ядерный материал.
Как сообщает Минэнерго, об этом в интервью рассказал министр энергетики Герман Галущенко.
«То, что сейчас ЗАЭС не работает, не означает, что отсутствует опасность. В активной зоне до сих пор хранится атомный материал. Там еще есть хранилища отработанного ядерного топлива. Любой атомный объект — это набор рисков», — рассказал он.
Кроме того, Галущенко отметил, что Украине известны все фамилии предателей и работников «Росатома» на ЗАЭС. Их активно передают в МАГАТЭ.
«Знаем фамилии всех предателей. Знаем фамилии всех находящихся там представителей „Росатома“. Если они думают, что мы не знаем их фамилии, то они ошибаются», — отметил министр энергетики.
Более того, известны все фамилии российских атомщиков, которые меняются по ротации на ЗАЭС. Он подчеркнул, что «прощения» для работников «Росатома» не будет. Как только они попадают в ротацию, уже заносятся в санкционный список только по факту своего пребывания там.
«Человек прошел огромный путь, учился, обучался и достиг какого-то „стопа“ — и за одну ротацию это все перечеркивается», — добавил Галущенко.
По материалам:
УНІАН
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