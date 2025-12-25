0 800 307 555
ру
Государство будет возмещать коммунальные расходы за размещение ВПЛ

Казна и Политика
Кабинет Министров принял решение компенсировать расходы учреждениям, которые временно размещающают внутренне перемещенные лица.
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко по итогам заседания правительства.
«Работаем над улучшением условий размещения внутри перемещенных лиц. Правительство приняло решение компенсировать расходы учреждениям, временно бесплатно размещающим ВПЛ. В частности, это касается оплаты коммунальных услуг, а также приобретения сжиженного газа и горючего топлива», — подчеркнула Свириденко.

Ключевые изменения решения

  • компенсация будет предоставляться даже в случаях, когда люди еще не имеют статуса ВПЛ и восстанавливают документы — на период до двух месяцев с момента подачи заявления;
  • будет учитываться фактическое время пребывания ВПЛ в местах временного проживания;
  • упрощение процесса подтверждения затрат. Теперь достаточно чеков и квитанций — без дополнительных запросов в профильные органы;
  • увеличение нормы социальной жилой площади, учитываемой для компенсации отопления: до базовых 13,65 кв. м на одного человека будет дополнительно учитываться еще 7,35 кв. м площади общего использования.
По материалам:
Finance.ua
Кабмин
