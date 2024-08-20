Хорватский автопроизводитель представил мощный электрокар — Finance.ua

Хорватский автопроизводитель представил мощный электрокар 20.08.2024, 01:27 — Технологии&Авто

Хорватский автопроизводитель представил мощный электрокар

На автошоу в Пеббл-Бич (Калифорния, США) состоялась премьера нового гиперкара Rimac: модель Nevera R. Это трековая версия «обычного» Nevera (но с доступом на дороги общего пользования): машина стала легче, быстрее и мощнее почти на 200 л.с.

Электрическая силовая установка машины, состоящая из четырех моторов, выдает 2107 л.с., на разгон до 100 км/ч уходит всего 1,81 секунды, до 300 км/ч гиперкар разгоняется за 8,66 секунды.

У Nevera R фирменный полный привод All-Wheel Torque Vectoring и режим дрифта. Новое заднее антикрыло с фиксированным положением увеличивает прижимную силу на 15%, а аэродинамическую эффективность — на 10%. Это повышает стабильность на торможениях и поворотах, которые следует проходить быстрее. Не только силовая установка стала более мощной, но еще и тормоза: Nevera R оснащен карбон-керамическими тормозами EVO2 с улучшенным охлаждением.

Масса машины стала меньше за счет тяговой батареи емкостью 108 кВтч вместо 120 кВтч. Разумеется, запас хода стал меньше, но на сколько — не сообщается (запас хода обычного Nevera — около 400 км). Всего выпустят 40 экземпляров Nevera R, цена каждого — почти 2 миллиона фунтов.

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