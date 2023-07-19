Хорватия предлагает Украине альтернативный маршрут для «зернового коридора» — Finance.ua

Хорватия предлагает Украине альтернативный маршрут для «зернового коридора» Сегодня 11:12 — Казна и Политика

Хорватия предлагает Украине альтернативный маршрут для «зернового коридора»

Хорватия предлагает свою железнодорожную сеть и порты в Адриатическом море для альтернативных маршрутов транспортировки украинского зерна после выхода россии из «зернового соглашения».

Об этом сообщает «Укринформ», ссылаясь на заявление госсекретаря МИД Хорватии Франо Матусича на заседании Генеральной Ассамблеи ООН.

Представитель хорватского МИД подчеркнул, что решение россии не продлевать соглашение провоцирует угрозу голода во многих уголках планеты.

«Хорватия готова помочь в поиске новых маршрутов экспорта украинского зерна. Хорватские железные дороги и порты в Адриатическом море — это один из возможных альтернативных маршрутов», — сказал он.

Он также отметил, что Хорватия с первых дней российского вторжения стала на сторону Украины и ее народа и готова поддерживать Украину столько, сколько это потребуется.

Зерновое соглашение — что известно

Россия 18 июля вышла из «зернового соглашения», которое действовало с июля 2022 года. При этом миссия россии в ООН однозначно заявила, что возвращения в соглашение не будет.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский предложил Турции и ООН продолжить действие Черноморской зерновой инициативы без страны-агрессора. россия в ответ пригрозила «рисками», если сделка продлится без нее.

Страховые брокеры уже перестали страховать морские грузы из Украины из-за неопределенной ситуации в Черном море.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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