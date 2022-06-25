Хорватия готова способствовать диверсификации поставок горючего в Украину, - Минэнерго — Finance.ua
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Хорватия готова способствовать диверсификации поставок горючего в Украину, - Минэнерго

Энергетика
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Хорватия готова способствовать диверсификации поставок горючего в Украину.
Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики.
Согласно сообщению, в ходе рабочего визита заместителя министра энергетики Николая Колесника в Хорватию были достигнуты договоренности о сотрудничестве с хорватской стороной в вопросах диверсификации поставок горючего в Украину.
«Диверсификация источников и маршрутов поставки горючего — залог независимости страны и гарантия получения стратегически важного ресурса альтернативного происхождения от разных производителей. Мы имеем поддержку в этом вопросе со стороны наших хорватских коллег», — отметил Колесник.
Согласно сообщению, в рамках визита Колесник провел встречи, в частности, с государственным секретарем министерства экономики и устойчивого развития Хорватии Иво Милатичем, председателем правления компании Jadranski naftovod (JANAF) Степаном Аданичем и председателем правления ведущей хорватской нефтяной компании INA Сандором Фасимоном.
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На встречах также обсудили вопросы укрепления энергетической безопасности, сотрудничество в обеспечении надлежащего функционирования украинского энергетического сектора в условиях войны, а также возможности транзита газа из хорватского СПГ-терминала.
JANAF — хорватская компания, осуществляющая управление нефтепроводом и системой хранилищ для транспортировки и хранения сырой нефти и нефтепродуктов, компания обеспечивает поставку сырья нефтеперерабатывающим заводам шести стран Юго-Восточной и Центральной Европы.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Українські Новини
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