Цены на нефть снова выросли: назвали причину — Finance.ua

Цены на нефть снова выросли: назвали причину Сегодня 11:31 — Энергетика

В пятницу, 24 июня, нефть торгуется с незначительным повышением цен.

Рынок начал уравновешивать опасения относительно замедления спроса из-за снижения экономической активности в США и неопределенностью предложения, передает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,01% до 110,06 долларов за баррель, в то время как фьючерсы на американскую нефть марки WTI выросли на 0,24% до 104,52 доллара за баррель. На предыдущей сессии цены упали примерно на 1,5%.

По словам Стивена Иннеса, управляющего партнера SPI Asset Management, индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности и сфере услуг США оказался значительно ниже ожиданий, наряду с падением данных по производству в Германии.

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