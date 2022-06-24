Цены на нефть снова выросли: назвали причину — Finance.ua
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Цены на нефть снова выросли: назвали причину

Энергетика
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В пятницу, 24 июня, нефть торгуется с незначительным повышением цен.
Рынок начал уравновешивать опасения относительно замедления спроса из-за снижения экономической активности в США и неопределенностью предложения, передает Reuters.
Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,01% до 110,06 долларов за баррель, в то время как фьючерсы на американскую нефть марки WTI выросли на 0,24% до 104,52 доллара за баррель. На предыдущей сессии цены упали примерно на 1,5%.
По словам Стивена Иннеса, управляющего партнера SPI Asset Management, индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности и сфере услуг США оказался значительно ниже ожиданий, наряду с падением данных по производству в Германии.
По материалам:
Судебно-юридична газета
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