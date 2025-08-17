Honor презентовал новый смартфон (фото) — Finance.ua
Honor презентовал новый смартфон (фото)

Китайская компания Honor представила новый смартфон Honor Play 10C.
Об этом сообщает GSM Arena.
Устройство имеет 16,8-сантиметровый жидкокристаллический дисплей с разрешением 720×1604 пикселей и частотой обновления экрана 120 Гц.
В середине смартфона установлен процессор MediaTek Dimensity 6300 SoC и батарея с емкостью 6000 миллиампер в час.
Селфикамера имеет 5Мп, а основная камера устройства на обратной стороне — 13 Мп.
Play 10C обладает классом защиты IP64 от пыли и воды. Он доступен в трех комбинациях оперативной памяти/внутренней памяти: 4/128 ГБ за 90 долларов США, 6/128 ГБ за 97 долларов США и 8/256 ГБ за 125 долларов США.
Устройство предлагается в синем, белом и черном цветах, работает на Android 15 с оболочкой Honor MagicOS 9.0.
Размеры смартфона составляют 163,95×75,6×8,39 мм, а вес — 197 граммов.
По материалам:
Укрінформ
