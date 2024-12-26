Honor представила новый игровой смартфон GT по доступной цене (фото) — Finance.ua

Honor представила новый игровой смартфон GT по доступной цене (фото) 26.12.2024, 01:23 — Технологии&Авто

Honor представила новый игровой смартфон GT по доступной цене (фото)

Игровые смартфоны серии GT от китайского бренда Honor получили обновления с мощными характеристиками по доступной цене.

Об этом пишет GSMArena.

Это смартфон на чипсете Snapdragon 8 Gen 3 с массивным радиатором VC, кремниево-углеродистой батареей емкостью 5300 мАч и проводной зарядкой мощностью 100 Вт.

Honor GT построен вокруг 6,7-дюймового AMOLED-экрана с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц.

Панель обладает максимальной локальной яркостью до 4000 нит и оснащена встроенным в дисплей сканером отпечатков пальцев, а также 16-мегапиксельной камерой для селфи.

Чип Snapdragon 8 Gen 3 работает в сочетании с до 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ постоянной памяти.

Honor также добавила свою охлаждающую систему Honor 3D, которая использует радиатор VC размером 5,514 мм 2 с графитовыми элементами и теплопроводным гелем 9 Вт.

На задней панели расположена 50-мегапиксельная камера (IMX906) и 12-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив, а программное обеспечение охвачено MagicOS 9.0 на базе Android 15.

Honor GT поставляется в цветах Ice White, Phantom Black и Aurora Green. Цены на комплектацию 12/256 ГБ начинаются с 2199 юаней (302 доллара США), а топовая версия с 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ накопителя стоит 3299 юаней (453 доллара США).

Мета По материалам:

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