Honor представила новый игровой смартфон GT по доступной цене (фото) — Finance.ua
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Honor представила новый игровой смартфон GT по доступной цене (фото)

Технологии&Авто
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Honor представила новый игровой смартфон GT по доступной цене (фото)
Honor представила новый игровой смартфон GT по доступной цене (фото)
Игровые смартфоны серии GT от китайского бренда Honor получили обновления с мощными характеристиками по доступной цене.
Об этом пишет GSMArena.
Это смартфон на чипсете Snapdragon 8 Gen 3 с массивным радиатором VC, кремниево-углеродистой батареей емкостью 5300 мАч и проводной зарядкой мощностью 100 Вт.
Honor GT построен вокруг 6,7-дюймового AMOLED-экрана с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц.
Панель обладает максимальной локальной яркостью до 4000 нит и оснащена встроенным в дисплей сканером отпечатков пальцев, а также 16-мегапиксельной камерой для селфи.
Honor представила новый игровой смартфон GT по доступной цене (фото)
Чип Snapdragon 8 Gen 3 работает в сочетании с до 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ постоянной памяти.
Honor также добавила свою охлаждающую систему Honor 3D, которая использует радиатор VC размером 5,514 мм2 с графитовыми элементами и теплопроводным гелем 9 Вт.
Honor представила новый игровой смартфон GT по доступной цене (фото)
На задней панели расположена 50-мегапиксельная камера (IMX906) и 12-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив, а программное обеспечение охвачено MagicOS 9.0 на базе Android 15.
Honor представила новый игровой смартфон GT по доступной цене (фото)
Honor GT поставляется в цветах Ice White, Phantom Black и Aurora Green. Цены на комплектацию 12/256 ГБ начинаются с 2199 юаней (302 доллара США), а топовая версия с 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ накопителя стоит 3299 юаней (453 доллара США).
По материалам:
Мета
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