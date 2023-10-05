Honda за Bitcoin: компания начала продавать машины за криптовалюту — Finance.ua

Honda за Bitcoin: компания начала продавать машины за криптовалюту 05.10.2023, 01:29 — Технологии&Авто

Honda за Bitcoin: компания начала продавать машины за криптовалюту

Клиенты Honda Motor Co. смогут купить автомобили и другую продукцию компании за Bitcoin и другие криптовалюты. Это стало возможно благодаря партнерству с платежной платформой FCF Pay.

О новом партнерстве сообщили в микроблоге X FCF Pay. Компания допускает использование около 100 различных криптоактивов, включая Bitcoin, Ethereum (ETH), XRP, Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB), PEPE и другие. Комиссия за сделку составит 2% + минимальный сбор.

Помимо покупки, криптовалюта принимается в качестве платы за лизинг или аренду автомобилей и мотоциклов Honda. На старте проекта услугой можно будет воспользоваться в США, но позже это станет возможно и в других странах.

Это уже не первый японский автопроизводитель, решивший принимать криптовалюту за свои машины. Ранее компания SBI Motor SBI Motor также приняла решение, разрешив клиентам платить Bitcoin и Dogecoin.

Кроме того, в 2021 году Tesla решила принимать оплату за свои электрокары в Bitcoin, но вскоре отказалась от этой идеи. Директор компании, американский миллиардер Илон Маск, пообещал, что электромобили его бренда снова начнут продавать за Bitcoin, когда первая криптовалюта станет более экологичной.

В 2023 году японский автопроизводитель Nissan решил освоить сферу Web3, зарегистрировав в США четыре товарных знака для брендов Infiniti, Nismo и Nissan, связанных с этим направлением. Планы компании распространяются на создание виртуальных объектов (одежды и автомобилей), цифрового магазина, NFT-маркетплейса и метавселенной.

Следите за актуальным курсом криптовалют на Finance.ua. Переходите по ссылке, чтобы всегда быть в курсе!

Обозреватель По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.