Honda за Bitcoin: компания начала продавать машины за криптовалюту — Finance.ua

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Honda за Bitcoin: компания начала продавать машины за криптовалюту

Технологии&Авто
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Honda за Bitcoin: компания начала продавать машины за криптовалюту
Honda за Bitcoin: компания начала продавать машины за криптовалюту
Клиенты Honda Motor Co. смогут купить автомобили и другую продукцию компании за Bitcoin и другие криптовалюты. Это стало возможно благодаря партнерству с платежной платформой FCF Pay.
О новом партнерстве сообщили в микроблоге X FCF Pay. Компания допускает использование около 100 различных криптоактивов, включая Bitcoin, Ethereum (ETH), XRP, Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB), PEPE и другие. Комиссия за сделку составит 2% + минимальный сбор.
Помимо покупки, криптовалюта принимается в качестве платы за лизинг или аренду автомобилей и мотоциклов Honda. На старте проекта услугой можно будет воспользоваться в США, но позже это станет возможно и в других странах.
Это уже не первый японский автопроизводитель, решивший принимать криптовалюту за свои машины. Ранее компания SBI Motor SBI Motor также приняла решение, разрешив клиентам платить Bitcoin и Dogecoin.

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Кроме того, в 2021 году Tesla решила принимать оплату за свои электрокары в Bitcoin, но вскоре отказалась от этой идеи. Директор компании, американский миллиардер Илон Маск, пообещал, что электромобили его бренда снова начнут продавать за Bitcoin, когда первая криптовалюта станет более экологичной.
В 2023 году японский автопроизводитель Nissan решил освоить сферу Web3, зарегистрировав в США четыре товарных знака для брендов Infiniti, Nismo и Nissan, связанных с этим направлением. Планы компании распространяются на создание виртуальных объектов (одежды и автомобилей), цифрового магазина, NFT-маркетплейса и метавселенной.
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Курс криптовалют к доллару

По материалам:
Обозреватель
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