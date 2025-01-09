Honda выпустит электрокары с операционной системой, сделанной для роботов — Finance.ua
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Honda выпустит электрокары с операционной системой, сделанной для роботов

Технологии&Авто
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Honda выпустит электрокары с операционной системой, сделанной для роботов
Honda выпустит электрокары с операционной системой, сделанной для роботов
Японская автомобилестроительная компания Honda заявила, что в следующем году выпустит модели электромобилей, оснащенные оригинальной операционной системой ASIMO, разработанной для человекоподобных роботов.
Об этом сообщает NHK.
По словам главного исполнительного директора Honda Иноуэ Кацуси, в основе модели будет лежать совершенно новая операционная система ASIMO OS.
Эта ОС названа именем робота-гуманоида, которого разработала компания.
Honda утверждает, что эти электромобили будут обладать функциями автоматизированного вождения третьего уровня, то есть машина сможет автоматически выполнять большую часть задач управления.
Операционная система будет оснащена искусственным интеллектом, который будет предоставлять водителю информацию о ближайших магазинах и местоположениях станций подзарядки.
Новые модели электромобилей компании будут конкурировать с продукцией американского производителя Tesla и китайских автомобилестроителей, предлагая продвинутые функции программного обеспечения.
По материалам:
Укрінформ
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