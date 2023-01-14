Honda презентовала недорогие электроскутеры в ретро-стиле (фото) — Finance.ua
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Honda презентовала недорогие электроскутеры в ретро-стиле (фото)

Технологии&Авто
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Honda презентовала недорогие электроскутеры в ретро-стиле (фото)
Honda презентовала недорогие электроскутеры в ретро-стиле (фото)
Honda презентовала три недорогих электрических скутера. Модели Cub e, DAX e и Zoomer e поступят в продажу в ближайшие месяцы. Об этом сообщает официальный сайт японской марки.
Новые Honda — это современные вариации на тему одноименных винтажных мопедов японской марки с бензиновыми двигателями. Все они способны развивать скорость до 25 км/ч и снабжены педалями, то есть приравнены к электровелосипедам и для управления ими не нужны права.
Honda презентовала недорогие электроскутеры в ретро-стиле (фото)
Электроскутер Honda Cub e отличается большими спицованными колесами, как у классических мопедов. Электроскутер получил двухцветную окраску и сиденье из кожзаменителя.
У Honda DAX e — молодежный дизайн с небольшими колесами и высоким рулем. У него велосипедное стекло и яркий пластиковый обтекатель.
Honda презентовала недорогие электроскутеры в ретро-стиле (фото)
Новая Honda Zoomer e приспособлена для грунтовки. Электроскутер получил внедорожную резину, стальные дуги и усиленную подвеску. Крылья и обтекатели выполнены из прочного неокрашенного пластика.
Honda презентовала недорогие электроскутеры в ретро-стиле (фото)
Пока новые мопеды Honda будут продавать только в Китае, однако в будущем они могут появиться и в других странах. Это первые из 10 двухколесных электрических моделей, которые собираются запустить в производство до 2025 года.
По материалам:
Фокус
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