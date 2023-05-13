Honda представила компактный хэтчбек за $11 тысяч (фото) — Finance.ua

Honda представила компактный хэтчбек за $11 тысяч (фото) Сегодня 03:11 — Фондовый рынок

Компактный хэтчбек Honda Brio в середине своего жизненного цикла дождался планового обновления. Рестайлинговая версия дебютировала в Индонезии с обновленной внешностью и дополнительными функциями.

Honda Brio сохранил узнаваемый облик, получив лишь несколько изменений, сосредоточенных в передней части. В частности, модель получила модернизированный бампер, увеличенную решетку радиатора и более современные воздухозаборники. Остальной кузов автомобиля практически не изменился, за исключением обновленного диффузора и более темных задних фонарей в RS-версии.

Honda Brio в модификации RS также получил 15-дюймовые легкосплавные диски, в то время как обычная версия автомобиля поставляется с 14-дюймовыми колесами. В цветовую гамму кузова добавились новые оттенки, в том числе двухцветные варианты.

В салоне обновления ограничились новой отделкой приборной панели и сидений. Также во флагманской комплектации TS появилась красная кнопка запуска двигателя, переделанная аналоговая приборная панель с небольшим дисплеем и новый 7-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы на центральной консоли с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Двигательной силой авто является 1,2-литровый четырехцилиндровый бензомотор iVTEC мощностью 89 л.с. и 110 Нм крутящего момента. Двигатель работает в связке с пятиступенчатой МКПП или вариатором.

Рестайлинговый Honda Brio уже доступен в Индонезии по цене от 165,9 млн индонезийских рупий, это чуть больше 11 тысяч долларов по актуальному курсу.

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