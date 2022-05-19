Honda показала свой тизер первого электрокроссовера Prologue — Finance.ua
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Honda показала свой тизер первого электрокроссовера Prologue

Сегодня 23:48Технологии&Авто
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Honda показала свой тизер первого электрокроссовера PrologueHonda показала свой тизер первого электрокроссовера Prologue
После анонса компактной модели Honda E и долгосрочного сотрудничества с GM компания Honda ясно заявила о своих амбициях по электромобилям. Но она все еще отстает от большинства других производителей. Однако компания не стоит на месте и разрабатывает новые модели. В частности, Honda показала тизер Prologue — своего первого электрического кроссовера, который будет выпущен в 2024 году.
На единственном изображении, которое является просто рендером, а не фотографией Prologue, видны четкие линии кузова — большие колеса. Prologue — результат совместной работы студий в Лос-Анджелесе и Японии, а также совместная разработка по GM. Какие-либо характеристики Honda Prologue пока не сообщаются.
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В дальнейшем Honda намерена активнее развивать свою линейку электромобилей. К 2030 году компания планирует представить 30 новых электрических автомобилей и увеличить их продажу до 2 млн единиц. После старта продаж Prologue в 2024 году Honda планирует в 2026 году приступить к производству и продаже новых электромобилей на основе своей платформы e:Architecture, а в 2027 году у нее должны появиться доступные электромобили (также разработанные совместно с GM).
Компания также планирует представить функции автономного управления Level 2 и скорую зарядку в дилерских центрах США.
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По материалам: ITC.ua
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