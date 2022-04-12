Honda инвестирует 40 миллиардов долларов в производство электромобилей — Finance.ua

Honda инвестирует 40 миллиардов долларов в производство электромобилей

Honda инвестирует 40 миллиардов долларов в производство электромобилей, www.reuters.com

Автопроизводитель Honda Motor планирует потратить 40 млрд долларов на развитие электромобилей в течение следующего десятилетия — около 30 моделей электромобилей будут выпущены к 2030 году.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

«Около 30 моделей электромобилей будут выпущены к 2030 году с объемом производства более 2 миллионов автомобилей в год. К концу десятилетия электромобили составят около 40% парка компании», — говорят в компании.

В июне прошлого года Honda заявила, что полностью прекращает продажи бензиновых автомобилей до 2040 года, став первым японским автопроизводителем, публично заявившим об этом.

Компания планирует обеспечить модели автомобилей, которые будут продаваться в конце нынешнего десятилетия, твердотелыми аккумуляторами своей разработки.

К этому времени Honda планирует использовать литий-ионные батареи General Motors Co., Contemporary Amperex Technology Co. и Envision AESC.

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