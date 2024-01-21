Honda показала новый логотип (фото) — Finance.ua

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Honda показала новый логотип (фото)

Фондовый рынок
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Honda показала новый логотип (фото)
Honda показала новый логотип (фото)
Honda объявила о смене логотипа, отказавшись от металлической буквы «Н» и выбрав более плоскую и простую версию символа. Фактически, эта новая версия происходит от оригинального логотипа бренда 1961 года.
Как сообщили в компании, история нынешнего логотипа долгая, началась в 1981 году. Чтобы адаптироваться к разработке следующего поколения электрокаров, японцы решили разработать новый логотип, «отражающий решимость Honda продолжать трансформацию и ее корпоративную позицию, направленную на преодоление корней Honda и постоянное стремление к новым прорывам».
Новый логотип используется на электромобилях Honda следующего поколения, включая модели Honda серии 0.
Напомним, на днях Honda представила новый Civic RS в кузове седан. Автомобиль будет доступен только для Японии, а его производство стартует в текущем году.
По материалам:
mmr.ua
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