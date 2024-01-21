Honda показала новый логотип (фото) — Finance.ua

Honda показала новый логотип (фото) Сегодня 04:45 — Фондовый рынок

Honda показала новый логотип (фото)

Honda объявила о смене логотипа, отказавшись от металлической буквы «Н» и выбрав более плоскую и простую версию символа. Фактически, эта новая версия происходит от оригинального логотипа бренда 1961 года.

Как сообщили в компании, история нынешнего логотипа долгая, началась в 1981 году. Чтобы адаптироваться к разработке следующего поколения электрокаров, японцы решили разработать новый логотип, «отражающий решимость Honda продолжать трансформацию и ее корпоративную позицию, направленную на преодоление корней Honda и постоянное стремление к новым прорывам».

Новый логотип используется на электромобилях Honda следующего поколения, включая модели Honda серии 0.

Напомним, на днях Honda представила новый Civic RS в кузове седан. Автомобиль будет доступен только для Японии, а его производство стартует в текущем году.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.