Honda показала новые грузовики-роботы (фото, видео) — Finance.ua
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Honda показала новые грузовики-роботы (фото, видео)

Технологии&Авто
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Honda показала новые грузовики-роботы (фото, видео)
Honda показала новые грузовики-роботы (фото, видео), Фото: engadget.com
Компания Honda недавно представила роботизированный грузовик Autonomous Work Vehicle (AWV) третьего поколения.
Об этом сообщает Engadget.
AWV предназначена для транспортировки грузов размером до двух паллет на строительных площадках без помощи человека. Теперь Honda стремится найти компании, которые захотят его опробовать.
По сравнению с версией 2-го поколения новая AWV имеет больший размер кузова (два поддона) и большую грузоподъемность (более 900 килограммов), более высокую скорость автономного движения — до 16 км/ч; большую батарею, обеспечивающую до 10 часов и 45 километров пробега, улучшенные функции уклонения и заниженный кузов для облегчения загрузки.
Фото: engadget.com
Фото: engadget.com
Благодаря набору датчиков на мачте авто может работать автономно или с помощью дистанционного управления на сложной местности, например на строительных площадках. Среди них — GPS, радар, LiDAR и камеры, а также подключение к облачным технологиям — и все это контролируется с помощью интерфейса на базе планшета.

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По мнению Honda, AWV позволит строительным и другим компаниям решать такие проблемы, как нехватка рабочей силы и транспорт на строительных площадках. После всестороннего тестирования последней модели компания заявила, что AWV версии 3.0 уже готова к реальным полевым испытаниям и ищет партнеров на строительной выставке, которая состоится в Лас-Вегасе с 14 марта 2023 года.
По материалам:
ua.news
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