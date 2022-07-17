Honda показала CR-V 2023 модельного року — Finance.ua

Honda показала CR-V 2023 модельного року Сегодня 03:24 — Технологии&Авто

Honda показала CR-V 2023 модельного року, nextcar.ua

От предшественника Honda CR-V 2023 отличается по многим ключевым параметрам. Во-первых, он больше: автомобиль стал длиннее на 69 мм, шире на 10 мм, колесная база увеличилась на 40 мм (таким образом, габариты составили 4703×1866×1680 мм, межосевое расстояние — 2700 мм).

Во-вторых, прописался новый, более современный дизайн: на смену плавным линиям пришли грани и угловатые формы, радиаторная решетка стала шире, а фары, наоборот, уже.

В третьих, на шестом поколении применена новая платформа, которая, по словам производителя, обеспечивает более плавную езду и большую устойчивость. Ну а если сказать попроще — такая же архитектура лежит в основе последнего Civic.

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Отсюда у CR-V 2023 с ним сходство в салоне — например, у обеих моделей аналогичная горизонтально вытянутая передняя панель (хотя мелкие отличия вроде другой центральной консоли все же есть). Цифровая приборная панель имеет размер 7,0 дюймов, а экран информационно-развлекательной системы — от 7,0 до 9,0 дюймов, в зависимости от версии.

Кстати, список базовой комплектации расширили — теперь в нее входят электропривод водительского кресла, функции Android Auto и Apple CarPlay, система удержания автомобиля в полосе движения, круиз-контроль, контроль слепых зон и система распознавания дорожных знаков. Акустика в данном случае — Bose с 12 динамиками.

Увеличение в размерах принесло также рост вместимости кроссовера: позже даже должна появиться 7-местная версия. Объем багажника составляет от 745 до 2166 литров.

nextcar.ua

Единственное, что осталось неизменным, это моторная гамма. В Северной Америке Honda CR-V 2023 будет продаваться с 1,5-литровой бензиновой турбочетверкой (190 л.с. и 243 Нм), а также гибридной установкой, в состав которой входит 2,0-литровый ДВС и электромотор (в сумме они выдают 204 л.с. и 335 Нм, что, впрочем, немного больше, чем у прошлого поколения). Коробка передач — только вариатор, привод может быть передним или полным.

Новый CR-V поступит на рынок США этим летом, но пока не известно, по какой цене. Вероятно, стартовать прайс будет примерно от 30 тысяч долларов.

Телеканал 24 По материалам:

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