Honda планирует построить завод по производству электромобилей в Канаде за $14 млрд — Finance.ua

Honda планирует построить завод по производству электромобилей в Канаде за $14 млрд 13.01.2024, 01:15 — Фондовый рынок

Honda Motor Co. рассматривает план строительства завода по производству электромобилей в Канаде с инвестициями до $14 млрд.

Компания, которая рассматривает несколько объектов, включая один рядом с существующим автомобильным заводом в Онтарио, как ожидается, примет решение до конца года, а затем запустит новый объект в эксплуатацию уже в 2028 году, сообщило издание Nikkei.

Проект может также включать собственное производство аккумуляторов и станет вторым заводом Honda по производству электромобилей в Северной Америке, если он будет реализован по плану, добавил Nikkei.

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InVenture По материалам:

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