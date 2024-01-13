Honda планирует построить завод по производству электромобилей в Канаде за $14 млрд — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Honda планирует построить завод по производству электромобилей в Канаде за $14 млрд

Фондовый рынок
18
Honda Motor Co. рассматривает план строительства завода по производству электромобилей в Канаде с инвестициями до $14 млрд.
Компания, которая рассматривает несколько объектов, включая один рядом с существующим автомобильным заводом в Онтарио, как ожидается, примет решение до конца года, а затем запустит новый объект в эксплуатацию уже в 2028 году, сообщило издание Nikkei.
Проект может также включать собственное производство аккумуляторов и станет вторым заводом Honda по производству электромобилей в Северной Америке, если он будет реализован по плану, добавил Nikkei.
Кстати, если вы попали в непредвиденную ситуацию на дороге, Finance.ua может вам помочь. Мы предлагаем услуги Ассистанса: эвакуацию авто с места ДТП/поломки, аварийное открытие дверей, запуск двигателя и прочее. Покупайте онлайн карту Assistance и получайте круглосуточную поддержку в пути
По материалам:
InVenture
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.