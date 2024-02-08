Honda отзовет 750 тысяч авто в США из-за дефекта датчика подушки безопасности — Finance.ua

Honda отзовет 750 тысяч авто в США из-за дефекта датчика подушки безопасности Сегодня 04:42 — Технологии&Авто

Honda отзовет 750 тысяч авто в США из-за дефекта датчика подушки безопасности

Компания Honda Motor Co. заявила, что отзывает 750 тысяч автомобилей в Соединенных Штатах из-за дефекта, связанного с датчиком подушки безопасности пассажирского сиденья, который может неправильно сработать.

Об этом сообщает Reuters.

Как сообщила Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA), датчик веса переднего пассажирского сиденья может треснуть и вызвать короткое замыкание, что не позволит подушке безопасности сработать должным образом. Дилеры заменят датчики веса сидений.

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Отзыву подлежат некоторые автомобили Honda Pilot, Accord и Civic 2020−2022 модельных годов, а также некоторые автомобили Honda CR-V и Passport 2020 и 2021 модельных годов.

По данным компании Honda, в период с июня 2020 года по январь этого года она получила более 3 834 гарантийные претензии, но сообщений о травмах или смертях в результате этой проблемы не поступало.

Укрінформ По материалам:

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