Honda отзовет 750 тысяч авто в США из-за дефекта датчика подушки безопасности — Finance.ua

Honda отзовет 750 тысяч авто в США из-за дефекта датчика подушки безопасности
Компания Honda Motor Co. заявила, что отзывает 750 тысяч автомобилей в Соединенных Штатах из-за дефекта, связанного с датчиком подушки безопасности пассажирского сиденья, который может неправильно сработать.
Об этом сообщает Reuters.
Как сообщила Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA), датчик веса переднего пассажирского сиденья может треснуть и вызвать короткое замыкание, что не позволит подушке безопасности сработать должным образом. Дилеры заменят датчики веса сидений.
Отзыву подлежат некоторые автомобили Honda Pilot, Accord и Civic 2020−2022 модельных годов, а также некоторые автомобили Honda CR-V и Passport 2020 и 2021 модельных годов.
По данным компании Honda, в период с июня 2020 года по январь этого года она получила более 3 834 гарантийные претензии, но сообщений о травмах или смертях в результате этой проблемы не поступало.
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