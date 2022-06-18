Honda и Sony будут вместе выпускать электромобили с автопилотом — Finance.ua
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Honda и Sony будут вместе выпускать электромобили с автопилотом

Сегодня 07:34Технологии&Авто
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Sony и Honda подписали соглашение о создании совместного предприятия по производству электромобилей. Новая компания получит название Sony Honda Mobility Inc., ее работа начнется в текущем году, а продажи стартуют в 2025 году.
Новая компания объединит опыт Honda в автомобилестроении с наработками Sony в программном обеспечении и технологиях мультимедиа. На данный момент неизвестно, какие характеристики получат новые электромобили, как они будут называться и какой дизайн получат. Известно только, что они будут оснащаться продвинутым автопилотом.
В пресс-службе Sony уточнили некоторые моменты. Штаб-квартира новой компании разместится в Токио, Sony и Honda будут иметь равные доли в Sony Honda Mobility Inc. — по 50% акций.
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В Sony уже несколько лет рассматривают возможность создания автомобильного подразделения. В 2020 году там представили седан Sony Vision-S, а в этом году — кроссовер Vision-S 02. Оба концепта были электрическими, оснащались системами полуавтономного вождения и другими устройствами. Однако об их серийном производстве пока речь не шла.
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По материалам: Ampercar
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