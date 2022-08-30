Honda и LG Energy будут производить в США батареи для электрокаров — Finance.ua

Honda и LG Energy будут производить в США батареи для электрокаров Сегодня 05:28 — Технологии&Авто

Honda и LG Energy будут производить в США батареи для электрокаров

Японская компания Honda Motor Co. совместно с южнокорейской компанией LG Energy Solution Ltd будет создадут завод в Соединенных Штатах по производству аккумуляторов для электромобилей.

Об этом сообщает Kyodo News

Общая сумма инвестиций составит 4,4 миллиарда долларов США.

Само строительство аккумуляторного завода начнется в начале следующего года, а массовое производство батарей для электрокаров — к концу 2025 года.

Компании в совместном пресс-релизе заявили, что все литий-ионные батареи, производимые на заводе, будут использоваться для питания электромобилей, продаваемых под брендами Honda и Acura в Северной Америке.

Точное месторасположение завода еще не определено.

Отмечается, что в марте автопроизводитель Honda Motor Co. договорился с Sony Group Corp. о создании совместного предприятия Sony Honda Mobility Inc. в Токио для производства электромобилей нового поколения.

«В соответствии с нашим давним обязательством создавать продукцию, приближенную к потребителям, Honda обязуется закупать аккумуляторы для электромобилей на местном уровне, которые являются критически важным компонентом электромобилей», — сказал президент Honda Тошихиро Мибе.

Укрінформ По материалам:

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