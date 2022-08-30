Honda и LG Energy будут производить в США батареи для электрокаров — Finance.ua
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Honda и LG Energy будут производить в США батареи для электрокаров

Технологии&Авто
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Honda и LG Energy будут производить в США батареи для электрокаров
Honda и LG Energy будут производить в США батареи для электрокаров
Японская компания Honda Motor Co. совместно с южнокорейской компанией LG Energy Solution Ltd будет создадут завод в Соединенных Штатах по производству аккумуляторов для электромобилей.
Об этом сообщает Kyodo News.
Общая сумма инвестиций составит 4,4 миллиарда долларов США.
Само строительство аккумуляторного завода начнется в начале следующего года, а массовое производство батарей для электрокаров — к концу 2025 года.
Компании в совместном пресс-релизе заявили, что все литий-ионные батареи, производимые на заводе, будут использоваться для питания электромобилей, продаваемых под брендами Honda и Acura в Северной Америке.
Точное месторасположение завода еще не определено.
Отмечается, что в марте автопроизводитель Honda Motor Co. договорился с Sony Group Corp. о создании совместного предприятия Sony Honda Mobility Inc. в Токио для производства электромобилей нового поколения.
«В соответствии с нашим давним обязательством создавать продукцию, приближенную к потребителям, Honda обязуется закупать аккумуляторы для электромобилей на местном уровне, которые являются критически важным компонентом электромобилей», — сказал президент Honda Тошихиро Мибе.
По материалам:
Укрінформ
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