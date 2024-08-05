Honda Civic получила недорогую спортивную версию — Finance.ua

Honda Civic получила недорогую спортивную версию Сегодня 03:53 — Технологии&Авто

Honda Civic получила недорогую спортивную версию, Фото: Honda

Линейку Honda Civic 2025 года пополнит спортивная модификация RS. Заряженный хэтчбек с сентября начнут продавать на родине — в Японии.

О нем рассказали на официальном сайте японского автопроизводителя.

Новая Honda Civic RS занимает нишу между стандартной моделью и экстремальным и дорогим Type R мощностью 329 к.с. Ее предлагают только в пятидверном кузове — седан не планируется.

Фото: Honda

Отличить вариант RS от стандартной Honda Civic 2025 можно по более агрессивным бамперам и особенным 18-дюймовым дискам. Кроме того, на кузове вместо хрома появился черный декор.

Внутренняя отделка была дополнена контрастными красными акцентами и швами. Рычаг коробки украсили кожей и полированным алюминием.

Фото: Honda

Новая Honda Civic RS доступна исключительно с 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 182 л.с. и 6-ступенчатой ​​механической КПП. Подвеску хэтчбека сделали жестче, а клиренс уменьшили на 5 мм. Кроме того, появился специальный спортивный режим езды.

Фокус По материалам:

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