Honda анонсировала Accord 2025: популярный бизнес-седан станет умнее — Finance.ua
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Honda анонсировала Accord 2025: популярный бизнес-седан станет умнее

Технологии&Авто
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Honda анонсировала Accord 2025: популярный бизнес-седан станет умнее
Honda анонсировала Accord 2025: популярный бизнес-седан станет умнее
Совместное предприятие GAC Honda готовится представить обновленный седан Honda Accord — 2025 модельного года.
Особых изменений относительно внешнего вида или техники не ожидается, но машина получит новый комплекс водительских систем под названием Honda Sensing 360+, и часть этих систем (например, адаптивный круиз-контроль) будет работать во взаимодействии с высокодетализованными навигационными картами.
Honda анонсировала Accord 2025: популярный бизнес-седан станет умнее
Honda Accord китайского производства вышла на местный рынок в мае 2023 года, именно поэтому изменений в технике и дизайне не предвидится. Но компания может пересмотреть комплектации. Официальная премьера Accord 2025 состоится 26 сентября.
Honda анонсировала Accord 2025: популярный бизнес-седан станет умнее
Напомним, автомобиль оснащается двумя силовыми установками: в базе — 1,5-литровый турбомотор мощностью 192 л.с. в сочетании с вариатором, в топовой версии — гибридная силовая установка на базе 2,0-литрового мотора, выдающего 207 л.с. На чистом электричестве гибрид может проехать до 82 км, а средний расход составляет 4,88 л/100 км.
По материалам:
Ampercar
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