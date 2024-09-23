Honda анонсировала Accord 2025: популярный бизнес-седан станет умнее — Finance.ua

Honda анонсировала Accord 2025: популярный бизнес-седан станет умнее Сегодня 04:48 — Технологии&Авто

Honda анонсировала Accord 2025: популярный бизнес-седан станет умнее

Совместное предприятие GAC Honda готовится представить обновленный седан Honda Accord — 2025 модельного года.

Особых изменений относительно внешнего вида или техники не ожидается, но машина получит новый комплекс водительских систем под названием Honda Sensing 360+, и часть этих систем (например, адаптивный круиз-контроль) будет работать во взаимодействии с высокодетализованными навигационными картами.

Honda Accord китайского производства вышла на местный рынок в мае 2023 года, именно поэтому изменений в технике и дизайне не предвидится. Но компания может пересмотреть комплектации. Официальная премьера Accord 2025 состоится 26 сентября.

Напомним, автомобиль оснащается двумя силовыми установками: в базе — 1,5-литровый турбомотор мощностью 192 л.с. в сочетании с вариатором, в топовой версии — гибридная силовая установка на базе 2,0-литрового мотора, выдающего 207 л.с. На чистом электричестве гибрид может проехать до 82 км, а средний расход составляет 4,88 л/100 км.

Ampercar По материалам:

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