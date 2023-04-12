Холдинг и семьи миллиардеров. Британия ввела дополнительные санкции против россии (список) — Finance.ua

Холдинг и семьи миллиардеров. Британия ввела дополнительные санкции против россии (список)
Великобритания ввела дополнительные санкции против россии. В список ограничений попал холдинг USM миллиардера Алишера Усманова и семьи других российских миллиардеров.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на санкционный список Британии.
Кто попал в список санкций:
- отец депутата Госдумы и миллиардера Андрея Скоча Владимир Скоч, а также дочь предпринимателя Варвара;
- супруга основателя АФК «Система» Владимира Евтушенкова Наталья, а также его дети Татьяна и Феликс Евтушенковы;
- дочь члена Совета Федерации от Дагестана, миллиардера Сулеймана Керимова Гульнара Керимова и Нариман Гаджиев;
- жена Виктора Медведчука Оксана Марченко;
- двое уроженцев Кипра, попавших под ограничения из-за связей с руководством подсанкционной компании и сотрудничество с миллиардером Алишером Усмановым;
- основанный Усмановым холдинг USM, занимающийся бизнесом в добывающем секторе и секторе коммуникационных и цифровых технологий;
- компании, которые также связывают с Усмановым — Curzon Square Limited и Hanley Limited;
- компания Meritservus HC Limited, которую правительство Британии связало с миллиардером Романом Абрамовичем.
Канада недавно ввела санкции против 14 человек и 34 компаний из россии, связанных с ЧВК «Вагнера» и авиационным сектором.
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