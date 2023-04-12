Холдинг и семьи миллиардеров. Британия ввела дополнительные санкции против россии (список) — Finance.ua

Холдинг и семьи миллиардеров. Британия ввела дополнительные санкции против россии (список) Сегодня 16:13 — Фондовый рынок

Великобритания ввела дополнительные санкции против россии. В список ограничений попал холдинг USM миллиардера Алишера Усманова и семьи других российских миллиардеров.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на санкционный список Британии.

Кто попал в список санкций:

отец депутата Госдумы и миллиардера Андрея Скоча Владимир Скоч, а также дочь предпринимателя Варвара;

супруга основателя АФК «Система» Владимира Евтушенкова Наталья, а также его дети Татьяна и Феликс Евтушенковы;

дочь члена Совета Федерации от Дагестана, миллиардера Сулеймана Керимова Гульнара Керимова и Нариман Гаджиев;

жена Виктора Медведчука Оксана Марченко;

двое уроженцев Кипра, попавших под ограничения из-за связей с руководством подсанкционной компании и сотрудничество с миллиардером Алишером Усмановым;

основанный Усмановым холдинг USM, занимающийся бизнесом в добывающем секторе и секторе коммуникационных и цифровых технологий;

компании, которые также связывают с Усмановым — Curzon Square Limited и Hanley Limited;

компания Meritservus HC Limited, которую правительство Британии связало с миллиардером Романом Абрамовичем.

Канада недавно ввела санкции против 14 человек и 34 компаний из россии, связанных с ЧВК «Вагнера» и авиационным сектором.

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