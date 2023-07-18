Хмельнитчанка за $7 тысяч пообещала мужчине помочь избежать призыва, но он сдал ее в полицию — Finance.ua

Хмельнитчанка за $7 тысяч пообещала мужчине помочь избежать призыва, но он сдал ее в полицию
При процессуальном руководстве Хмельницкой областной прокуратуры уведомлена о подозрении 39-летняя хмельнитчанка по факту злоупотребления влиянием (ч. 3 ст. 369−2 УК Украины).
Об этом пишет Хмельницкая областная прокуратура.
Хмельнитчанин при общении с подозреваемой выразил опасения относительно возможной мобилизации в ряды ВСУ.
Женщина убедила, что может повлиять на должностных лиц медицинских учреждений области в получении медицинской документации о невозможности прохождения военной службы, и для этого не нужно будет фактически проходить лечение в указанных заведениях.
За свои «услуги» потребовала передачи ей 7000 тысяч долларов США.
Мужчина согласился на предложение и сообщил правоохранительным органам.
Правоохранители задержали злоумышленницу в порядке ст. 208 УПК Украины сразу после получения указанной суммы.
Средства изъяли на месте происшествия.
Ей избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Досудебное расследование в уголовном производстве ведется следственным управлением ГУНП в области при оперативном сопровождении сотрудников Управления стратегических расследований в Хмельницкой области ДСР Нацполиции Украины.
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